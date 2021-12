是真跡！ 他花800元買畫 5年後竟值1380000000！

美國一名匿名買家5年前以30美元買下這幅素描畫,如今被確認是德國畫家杜勒的真跡,預計本月拍賣可一舉超越5000萬美元。(圖翻攝自「Agnew's Gallery」網站;本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名匿名買家2016年以30美元(約新台幣830元)的價格,買下一幅無框素描畫,沒想到5年後的今天,專家和收藏家發現該名買家手中的這幅畫其實是德國中世紀末、文藝復興時期著名畫家杜勒(Albrecht Dürer)的真跡,價值順便翻倍,拍賣價預估可超過5000萬美元(約新台幣13.8億元)!

根據英國《太陽報》報導,這幅名為《The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench 》的素描畫,經專家鑑定認為該作品是在1503年完成,可能是杜勒作品《The Virgin Among a Multitude of Animals》的草圖。目前該畫由奧地利維也納阿爾貝蒂娜(Albertina)美術博物館持有,並交給位於倫敦的畫廊「Agnew's Gallery」展出,預計在今年12月12日售出,預估拍賣價有望超過5000萬美元。

「Agnew's Gallery」高層合夥人舍勒(Clifford Schorer)表示,2019年時他造訪美國麻薩諸塞州波士頓時,聽到有關杜勒贗品的傳聞,好奇心驅使的他,巡線打聽找到當初以30元美金買下杜勒作品的60多歲男子。舍勒回想當時看到這幅畫作時,直呼「這如果不是真的,那這就是我見過最偉大、最厲害的贗品」!

之後舍勒找來多名專家,包括研究杜勒作品的權威、阿爾貝蒂娜博物館館長梅茨格(Christof Metzger)。他們發現該畫上的署名「A.D.」,其實就是杜勒名字的縮寫,杜勒在1501年至1514年間完成的20多幅作品中,皆有留下「A.D.」的簽名;此外,該畫作上還有三叉戟和環形水印圖樣,這2個符號也經常出現在杜勒的作品中。經過2年的鑑定,專家們終於確認,當初那位以新台幣800多元買下畫作的買家,幸運購入了傳奇畫家的真跡!

舍勒與梅茨格後來與該名買家簽下保密協議,以高價買下這幅杜勒真跡。舍勒透露,在他們找上這位買家前,對方似乎陷入財務危機,得知賣畫能夠賺到這麼多錢,馬上簽下協議,並將這些錢拿去還清信用卡借款、重新裝修房屋、買車,還捐款給他們(指匿名買家)常去的教堂。

