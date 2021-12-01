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    是真跡！ 他花800元買畫 5年後竟值1380000000！

    美國一名匿名買家5年前以30美元買下這幅素描畫，如今被確認是德國畫家杜勒的真跡，預計本月拍賣可一舉超越5000萬美元。（圖翻攝自「Agnew's Gallery」網站；本報合成）

    美國一名匿名買家5年前以30美元買下這幅素描畫，如今被確認是德國畫家杜勒的真跡，預計本月拍賣可一舉超越5000萬美元。（圖翻攝自「Agnew's Gallery」網站；本報合成）

    2021/12/01 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名匿名買家2016年以30美元（約新台幣830元）的價格，買下一幅無框素描畫，沒想到5年後的今天，專家和收藏家發現該名買家手中的這幅畫其實是德國中世紀末、文藝復興時期著名畫家杜勒（Albrecht Dürer）的真跡，價值順便翻倍，拍賣價預估可超過5000萬美元（約新台幣13.8億元）！

    根據英國《太陽報》報導，這幅名為《The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench 》的素描畫，經專家鑑定認為該作品是在1503年完成，可能是杜勒作品《The Virgin Among a Multitude of Animals》的草圖。目前該畫由奧地利維也納阿爾貝蒂娜（Albertina）美術博物館持有，並交給位於倫敦的畫廊「Agnew's Gallery」展出，預計在今年12月12日售出，預估拍賣價有望超過5000萬美元。

    「Agnew's Gallery」高層合夥人舍勒（Clifford Schorer）表示，2019年時他造訪美國麻薩諸塞州波士頓時，聽到有關杜勒贗品的傳聞，好奇心驅使的他，巡線打聽找到當初以30元美金買下杜勒作品的60多歲男子。舍勒回想當時看到這幅畫作時，直呼「這如果不是真的，那這就是我見過最偉大、最厲害的贗品」！

    之後舍勒找來多名專家，包括研究杜勒作品的權威、阿爾貝蒂娜博物館館長梅茨格（Christof Metzger）。他們發現該畫上的署名「A.D.」，其實就是杜勒名字的縮寫，杜勒在1501年至1514年間完成的20多幅作品中，皆有留下「A.D.」的簽名；此外，該畫作上還有三叉戟和環形水印圖樣，這2個符號也經常出現在杜勒的作品中。經過2年的鑑定，專家們終於確認，當初那位以新台幣800多元買下畫作的買家，幸運購入了傳奇畫家的真跡！

    舍勒與梅茨格後來與該名買家簽下保密協議，以高價買下這幅杜勒真跡。舍勒透露，在他們找上這位買家前，對方似乎陷入財務危機，得知賣畫能夠賺到這麼多錢，馬上簽下協議，並將這些錢拿去還清信用卡借款、重新裝修房屋、買車，還捐款給他們（指匿名買家）常去的教堂。

    美國一名匿名買家5年前以30美元買下這幅素描畫，如今被確認是德國畫家杜勒的真跡，預計本月拍賣可一舉超越5000萬美元。（圖翻攝自「Agnew's Gallery」網站）

    美國一名匿名買家5年前以30美元買下這幅素描畫，如今被確認是德國畫家杜勒的真跡，預計本月拍賣可一舉超越5000萬美元。（圖翻攝自「Agnew's Gallery」網站）

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