中共中央組織部：後繼之人不是越年輕越好

中共中央組織部部長陳希今天在人民日報撰文，強調後繼之人不是越年輕越好。（法新社資料照）

2021/12/01 20:59

〔中央社〕中共中央組織部部長陳希今天在人民日報撰文，提出「必須抓好後繼有人這個根本大計」，但他強調後繼之人不是越年輕越好。

在外界極度關注中共總書記習近平明年會否第三度續任之下，陳希在人民日報發表題為「必須抓好後繼有人這個根本大計（學習貫徹黨的十九屆六中全會精神）」的文章。

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文章表示，中共19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」指出，「黨和人民事業發展需要一代代中國共產黨人接續奮鬥，必須抓好後繼有人這個根本大計」。

勍如何「抓好後繼有人這個根本大計」，文章提了三方面想法：

一、如何源源不斷培養選拔德才兼備、忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部特別是優秀年輕幹部；

二、必須源源不斷把各方面先進分子特別是優秀青年吸收到黨內來；

三、必須源源不斷培養造就愛國奉獻、勇於創新的優秀人才。

但陳希在文中強調，「需要指出的是，培養選拔優秀年輕幹部是從戰略上來考慮的，著眼的是培養造就中國特色社會主義事業的可靠接班人，不能唯年齡是舉，不是越年輕越好，必須突出政治標準，堅持好中選優，最主要的是看人選標準條件達不達標，不能降格以求」。

中共中央組織部部長陳希今天在人民日報撰文，提出「必須抓好後繼有人這個根本大計」，但他強調後繼之人不是越年輕越好。（圖擷取自「人民網」）

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