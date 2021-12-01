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    民調：過半數美國人視中國為最大威脅 擔心戰爭爆發

    最新民調顯示，過半數美國人將中國視為最大威脅。（美聯社）

    最新民調顯示，過半數美國人將中國視為最大威脅。（美聯社）

    2021/12/01 15:55

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《福斯新聞台》1日引述雷根研究所（Ronald Reagan Institute）進行的一項調查稱，超過半數的美國人認為中國是美國最大的威脅，僅14%的美國人認為俄羅斯是美國最大的威脅，而美國共和及民主兩黨支持者，多數都擔心美中爆發戰爭。

    報導援引該研究所報告的摘要稱：「在我們的研究中，多數美國人第一次將一個國家定位為美國面臨的最大威脅：中國。當被問及他們認為哪個國家對美國構成最大威脅時，有52%的美國人提到了中國，而只有14%的人認為是俄羅斯。」

    相比之下，雷根研究所引用了2018年的數據，當時有21%的美國人將中國視作最大威脅，而30%的人認為俄羅斯是主要威脅。中國在美國兩黨眼中都是最大威脅，44%的民主黨人與64%的共和黨人持相同看法。對於民主黨來說，這是一個急劇上升的趨勢，因為今年2月，只有20%的民主黨受訪者認為中國是最大的威脅。

    民主黨人和共和黨人都將經濟因素作為他們擔心的第一大原因，共和黨人將軍事作為第二大因素，而民主黨人則認為中國侵犯了人權。

    這些擔憂與對美中之間潛在軍事衝突的擔憂密切相關，因為71%的美國人表示他們擔心可能發生戰爭，兩黨的大多數受訪者都有這種恐懼， 66%的民主黨人和79%的共和黨人同意這一點。

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