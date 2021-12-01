軍情動態》服役將近37年 澳洲空軍大黃蜂戰機走入歷史

澳洲皇家空軍（RAAF）F/A-18A/B「大黃蜂」戰機正式退役，隨著最後的飛行任務結束，未來捍衛澳洲領空的任務將交予第五代戰機F-35A。（翻攝自澳洲空軍YouTube頻道）

2021/12/01 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防部宣布，隨著最後的飛行任務結束，澳洲皇家空軍（RAAF）F/A-18A/B「大黃蜂」戰機正式退役，未來捍衛澳洲領空的任務將交予第五代戰機F-35A。

綜合外媒報導，澳洲皇家空軍操作大黃蜂戰機的各中隊，將陸續換裝F-35A，預計2023年底達全作戰能力；而駐防在北領地（Northern Territory）廷達爾基地的第75中隊，是最後一個將大黃蜂換裝為F-35A的中隊。

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第75中隊8架大黃蜂戰機於當地時間11月30日升空，執行最後一次的飛行任務；戰機飛越沃米自然保育（Worimi Conservation Lands）和紐卡斯爾海灘（Newcastle beaches），最終降落於威廉鎮基地，澳洲皇家空軍正式告別大黃蜂戰機。

基於嚴格的防疫規定，機上人員在著陸後便立即返回廷達爾基地。

澳洲大黃蜂戰機1981年投入使用，先後總共接收71架，該機種服役近37年、總飛行時長約408000小時。

至於這71架大黃蜂戰機的未來去向，其中25架已被加拿大收購，將補充現有大黃蜂機隊戰力，預計服役至2030年左右；另外46架則陸續轉交美國航空公司，擬用於擔任美國空軍空中假想敵角色，不過詳細計畫仍不明確。

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