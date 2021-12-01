美日加德澳聯合演習落幕 前美軍上校：中國威脅已改變軍演本質

專家指出，ANNUALEX軍演雖然是常態性軍演，但中國在印太地區造成的威脅，已經改變了此軍演的性質。（圖擷取自美軍太平洋艦隊臉書粉絲專頁）

2021/12/01 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕由日本主辦的「ANNUALEX」年度聯合演習11月21日起在菲律賓海舉行，並於昨日（30日）落幕，日本、美國、澳洲、加拿大和德國等5國派遣多艘艦艇參演。前美國海軍陸戰隊上校、日本戰略研究論壇高級研究員紐瑟姆（Grant Newsham）表示，ANNUALEX軍演是從1990年代開始每年都會舉辦的聯合軍演，但中國在印太地區造成的威脅，已經改變了以往ANNUALEX軍演的性質。

根據《美國之音》報導，紐瑟姆指出，ANNUALEX軍演近年來因為中國的威脅，導致「真實感倍增」，此次2021年度ANNUALEX軍演中，日本直升機護衛艦「出雲號」、美軍航艦「卡爾文森號」皆出動，5國在10天演習中共出動34艘艦艇，表明此次演習的重要性。隨著中國解放軍在整個地區的行動咄咄逼人，此次軍演也帶來以往ANNUALEX軍演所沒有的政治意義。

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今年度ANNUALEX軍演科目包括通信戰術演練、反潛作戰、空戰演練、海上補給、跨艦甲板飛行演練及海上攔截演習等。紐瑟姆認為，目前這種演習態勢若是放在過去，並不符合日本《憲法》的原有概念，但隨著中國在日本鄰近海域以及南海的威脅強度與日俱增，將日本的想法轉向為「擁有更強的防禦能力」，且現今日本大眾並不反對這種被視為「集體自衛」的聯合軍演。

紐瑟姆指出，日本政府對於海上自衛隊的各種跨國演習都故意淡化處理，基本上任由海上自衛隊與其他國家進行涵蓋高階技術的聯合軍演，因此海上自衛隊的作戰能力很強，與美國海軍的配合度也相當高。

紐瑟姆強調，日後類似的聯合軍演會更加頻繁，強度也會大幅提升，藉此應對中國在印太地區的威脅，此類軍演也是想要向中國傳達一個訊息，那就是：「不要誤判，美國和日本不會被解放軍的威脅嚇倒。」日本在幾年前還會因為怕激怒中國而排斥在南海與美國海軍聯合演習，但現在已經根本不怕了。

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