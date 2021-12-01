警告北約 普廷：越過紅線將採取行動

普廷談到，未來若是北約跨過紅線，像是在烏克蘭領土部署某種「遠程打擊武器」，屆時俄羅斯將被迫採取行動。（美聯社）

2021/12/01 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭邊境問題近期成為北約與俄羅斯交鋒的導火線，俄羅斯總統普廷於當地時間週二出席莫斯科一場論壇活動時談到，未來若是在烏克蘭領土上出現某種「遠程打擊武器」，等於是北約跨過紅線，屆時俄羅斯將被迫採取行動。

根據《路透》報導，普廷在論壇中提到，他希望北約了解俄羅斯對於烏克蘭的安全擔憂，以及西方各國繼續幫助烏克蘭強化軍事基礎設施時，俄羅斯將如何回應。

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普廷說：「如果在烏克蘭領土上出現某種打擊系統，飛抵莫斯科的飛行時間是7至10分鐘，如果部署高超音速（極音速）武器的話，飛行時間則為5分鐘，大家可以想像一下，在這種情況下我們該怎麼辦？我們將不得不去針對那些用這種方式威脅我們的人，進而研發類似武器。我們現在是可以做到的。」而在普廷出席論壇的前一天，俄羅斯國防部正好宣布日前成功試射高超音速巡弋飛彈的消息。

普廷質疑北約，為何一再無視俄羅斯警告、持續向東發展其軍事基礎設施？並點出北約在波蘭及羅馬尼亞所部署的陸基神盾飛彈防禦系統。普廷明確地表示，他也不希望Mark 41垂直發射系統部署在烏克蘭，因為此系統有能力發射具有攻擊性的戰斧巡弋飛彈，「在烏克蘭製造這樣的威脅對俄羅斯來說是跨越紅線，但我希望事情不會到這地步」。

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