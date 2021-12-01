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    荷蘭眾議院高度挺台一日通過2動議 盼歐洲國家跟進

    2021/12/01 04:45

    〔中央社〕荷蘭眾議院今天展現高度挺台行動，一天內通過籲請政府聲明不接受中國片面改變台海現狀，以及敦促歐盟支持立陶宛2項動議，荷蘭眾議院外貿委員會主席戴羅恩表示盼帶動歐洲其它國家跟進。

    荷蘭眾議院繼11月23日以壓倒性票數通過支持台灣參與國際刑警組織的動議案後，今天再度展現對台灣的強力支持，一天內高票通過籲請荷蘭政府聲明不接受中國片面改變台海現狀，以及促使歐盟支持立陶宛等2項動議案。

    戴羅恩（Raymond de Roon）近日針對兩岸緊張情勢升高，提案要求荷蘭政府表達不接受中國片面改變台海現狀的立場。

    此外，布瑞克曼（Ruben Brekelmans）與穆德（Agnes Mulder）2位眾議員另針對立陶宛因加強與台灣關係遭中國報復共同連署提案，表示立陶宛同意台灣代表處後，中國即降低駐立國使館層級，基於歐盟成員國有權決定與台灣發展關係，籲請荷蘭政府促使歐盟以一致立場力挺立陶宛。

    而荷蘭看守內閣外交部長克納朋（Ben Knapen）近日在回答國會質詢時也曾表示，荷蘭希望降低台海緊張情勢，會盡力透過歐盟管道促成。另在立陶宛部分，他認為歐盟已以不同方式聲援立陶宛，相關提案或可讓荷蘭立場更為明確。

    駐荷蘭代表陳欣新感謝荷蘭國會連續通過動議展現對台高度支持，並立即向提案議員表達感謝，戴羅恩則表示，希望荷蘭眾議院今天通過的動議能起示範作用，帶動其他歐洲國家的友台議員起而效法，一起關切台海安全。

    這2項動議案分別以120票對30票及117票對33票通過，均獲得高度支持。（編輯：陳政一）1101201

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