WHA特別會議 友邦諾魯海地及貝里斯發言挺台參與

2021/12/01 04:31

〔中央社〕世界衛生大會（WHA）特別會議今天進入第2天議程，繼諾魯之後，包括貝里斯及海地等友邦發言時也力挺台灣參與WHA 。

世界衛生組織（WHO）會員國自11月29日起至12月1日召開WHA特別會議，今天議程進入第2天，貝里斯發言時提到台灣因政治因素無法參與WHA大會，對全球衛生合作以防範疫情造成傷害。

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貝里斯衛生部長柴巴特（Michel Chebat）肯定台灣防疫表現，認為台灣在全球監測及預警系統中發揮關鍵作用，已證明是全球衛生體系中不可或缺的部份，由於病毒無國界，因此排除台灣不利防疫以及打造一個更好的世界。

此外海地衛生部長拉森（Alex Larsen）也表示，疫情大流行影響全球，讓人深刻了解除非所有人都安全，否則沒人可以安全無虞，另也強調很遺憾台灣未能參加此次大會。

此外，昨天諾魯總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）應邀開幕致詞時表示，當前必須確保若要推進各國政府合作，必須是多元且具包容性，足以包含不僅僅限於會員國的所有利害相關各方都能參與其中。

安格明強調，若持續漠視中華民國（台灣）等國家，將造成全球應對處理緊急公衛事件的破口。

由於這次大會會期只有3天，且因議程只專注在討論是否制訂一項防範和應對疫情大流行條約，雖然參加會議的友邦國家不多，但友邦們仍積極為台灣發聲。（編輯：陳政一）1101201

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