抗衡中國一帶一路！ 歐盟擬投入近9.5兆幫助發展中國家

歐盟擬於12月1日宣布全球門戶計畫，預計投入3000億歐元幫助發展中國家基礎建設。（法新社）

2021/11/30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕有德媒29日率先披露，指歐盟擬籌資3000億歐元（約新台幣9兆4430億元），於發展中國家投資基礎建設，以抗衡中國政府的「一帶一路」。

根據德媒《商報》（Handelsblatt）報導，歐盟預計在明天（12月1日）正式對外宣布「全球門戶」（Global Gateway）計畫，規劃在2021年至2027年投入3000億元，協助非洲、亞洲、巴爾幹半島發展中國家建設鐵路、電網、道路等基礎建設，與中國一帶一路較勁意味濃厚。

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《商報》表示，從他們目前手邊取得的文件顯示，全球門戶計畫是歐盟主張地緣政治的重要工具，該計畫為應對獨裁政體的競爭而設計，且為了與一帶一路那不透明且嚴格的貸款條件做區分，歐盟將提供有需要國家公平且對雙方都有利的貸款條件，同時也將強調全球門戶計畫是強化雙邊關係，而非像一帶一路那樣造成依賴關係。

報導透露，其實歐盟原本11月就打算宣布該計畫，但原本的草案中，寫明的投資額僅400億歐元（約新台幣1兆2590萬元），且缺乏具體計畫和貸款對象優先順序，不符外界期待，歐盟執委會因此決定重擬計畫草案，直言明天將公布的版本會更具野心。

前德國駐中大始、現任德國常駐歐盟代表的柯慕賢（Michael Clauss）就是該計畫的幕後推手之一，他認為，全球門戶計畫對歐盟許多盟友和夥伴而言，是中國一帶一路以外另一具強烈吸引力的選擇，這也將讓歐洲有機會在地緣政治終扮演重要角色。

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