千年一遇只排第2！日本男高中生最理想老婆是「日版王祖賢」

號稱「千年一遇美少女」的橋本環奈（左）只排第二，第三名是現年23歲的藝人廣瀨鈴（右）。（擷取自兩人IG，合成圖）

2021/11/30 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕11月22日是日本「好夫妻日」，一間客群為高中生的日本廣告公司日前找男高中生票選「最想娶來當妻子的女藝人」，結果號稱「千年一遇美少女」的橋本環奈只排第二，第一名則是由有「日版王祖賢」封號的濱邊美波收下。

日本以高中生為客群的廣告公司「ING」，日前針對200名高中生進行調查，讓男高中生票選「最想娶的藝人是誰？」結果出爐後，第三名是現年23歲的藝人廣瀨鈴。廣瀨鈴14歲就擔任平面模特兒，最後在雜誌模特兒比賽中勝出，隨後進入演藝圈，出演過多部電視劇，目前除拍戲外，也不斷接獲廣告代言邀約。

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「千年一遇美少女」橋本環奈則是排名第二。橋本環奈先是在偶像女團出道，2013年因為一張照片將她拍的有如仙女下凡，從此爆紅。而高中生提到投給她的原因是，「有一張可愛的臉」，以及「看起來算是不錯的人」；不過也有人提到「感覺有點胖」。

第一名則是有「日版王祖賢」之稱的濱邊美波，濱邊美波是日本新生代女神之一，也被封為「長澤雅美第二」。投給她的高中生認為，濱邊美波可愛、有趣、漂亮又聰明，一名高中生說「單純就是覺得她的臉很可愛」。

第一名被有「日版王祖賢」封號的濱邊美波收下。（擷取自濱邊美波IG）

濱邊美波是日本新生代女神之一，投給她的高中生認為，濱邊美波可愛、有趣、漂亮又聰明，一名高中生說「單純就是覺得她的臉很可愛」。（擷取自濱邊美波IG）

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