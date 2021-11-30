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    中俄掌握AI技術 英情報頭子示警：10年內地緣政治格局恐被改變

    英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）30日警告，中國、俄羅斯等西方國家對手正在爭相掌握人工智慧（AI）技術，可能在未來10年內徹底改變地緣政治格局。（圖擷取自網路）

    英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）30日警告，中國、俄羅斯等西方國家對手正在爭相掌握人工智慧（AI）技術，可能在未來10年內徹底改變地緣政治格局。（圖擷取自網路）

    2021/11/30 16:47

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《路透》報導，英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）30日警告，中國、俄羅斯等西方國家對手正在爭相掌握人工智慧（AI）技術，可能在未來10年內徹底改變地緣政治格局。SIS通稱軍情六處（M16），是英國對外的情報機構。

    報導說，美國、英國、俄羅斯和中國等世界各國的情報機關，都在努力因應科技的巨大進展，這些科技進展不斷挑戰著數千年來由人類主導的傳統情報行動。

    摩爾指出，量子工程、工程生物學、大量數據和運算能力的提升構成了威脅，西方國家必須加以應對。他說：「我們的對手正在傾注資金和野心來掌握AI、量子運算和合成生物學，因為他們知道掌握這些技術會為他們帶來籌碼。」

    摩爾表示，未來10年的技術進步，可能會超越過去1世紀以來的所有技術進展。

    西方情報人員特別在意俄羅斯和中國的同行，因他們急於掌握一系列尖端技術的力量，有時速度甚至超越西方國家。西方情報機構擔心，中國可能在10年內主宰所有關鍵新興技術，尤其是AI、合成生物學和遺傳學。

    中國過去40年來的經濟和軍事崛起，被認為是近代最重大的地緣政治事件之一，與之相提並論的還有1991年導致冷戰告終的蘇聯垮台一事。

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