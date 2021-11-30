迎戰Omicron！俄專家誇口10天內研製出疫苗

俄科學家認為，「史普尼克-V」可能在抵抗Omicron時，能提供更好的保護力。（路透）

2021/11/30 14:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種毒株Omicron擴散，美國藥廠莫德納、諾瓦瓦克斯、嬌生以及德國的BioNTech，都表示正在改造現有疫苗，來預防新變種病毒。俄羅斯專家則宣稱，研製出新疫苗所需時間不會超過10天。

據《俄羅斯衛星通訊社》29日報導，俄國國產疫苗「史普尼克V」研發者、加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）的所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）作出前述結論，但強調通過監管部門審批還需要45-50天的時間。

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相較之下，此前美國輝瑞大藥廠 （Pfizer） 執行長博爾拉 （Albert Bourla） 稱，科學家可能需要100天的時間來開發一種新的變種疫苗來對抗Omicron。

金茲伯格27日曾聲稱，他所研發的「史普尼克V」（Sputnik V）能提供最廣的中和抗體，因此理論上而言，「史普尼克V」在對抗Omicron時，應該會比其他疫苗更有效。當時他還強調，「現在還沒必要因應新變種的出現，對史普尼克V進行升級」。

僅管金茲伯格對自家疫苗信心十足，但據《美聯社》報導，「史普尼克V」疫苗生產卡關，供貨延遲，已導致多國疫苗接種進度中斷。估計全球62國採購的總量達10億劑，而俄國迄今僅出貨4800萬劑疫苗。

有別於其他武肺疫苗，採用腺病毒載體技術的「史普尼克V」疫苗，第一劑和第二劑並不相同，也不可交替使用。俄國疫苗廠據傳生產遭遇困難，其中第二劑難產狀況最嚴重。專家指出，這歸咎於工廠產能有限，以及「史普尼克V」疫苗製程非常複雜。

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