菲律賓大選再添變數 杜特蒂親信退出總統選舉

被外界視為菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，圖左）的接班人、參議員克里斯多福‧吳（Christopher Bong Go，圖右）30日宣布退出2022年總統選舉。（法新社資料照）

2021/11/30 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕被外界視為菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的接班人、參議員克里斯多福‧吳（Christopher Bong Go）30日宣布退出2022年總統選舉，表示自己不想讓杜特蒂為難，並稱杜特蒂如同敬愛的父親。

菲律賓規定總統不得連任，杜特蒂原本希望女兒、達沃市市長薩拉（Sara Duterte）能代表執政黨民主力量黨競選大位，但薩拉卻選擇成為已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的副手，雙方將聯合角逐下一任正副總統。

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與此同時，克里斯多福‧吳宣布將代表執政黨參選總統，杜特蒂突然宣布卸任後將退出政壇。不過，克里斯多福‧吳說，杜特蒂已登記參選明年的參議員選舉，不會跟他將角逐副總統的長女薩拉打對台。

《路透》報導，克里斯多福‧吳30日表示，他和杜特蒂總統支持任何能夠繼續保護杜特蒂政策的人，讓菲律賓的孩子過上更舒適、更安全和更繁榮的生活，他將退出總統選舉。

這個擁有1.1億人口的東南亞國家將於2022年5月舉行大選，將選出總統和地方官員等職位。76歲的杜特蒂被憲法禁止尋求連任，目前杜特蒂也還沒表態支持誰。

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