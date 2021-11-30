重大突破！牛津新研究：逾75％心衰竭患者 驗血可提早篩出

最新一項研究表明，透過預先進行一次簡單的血液檢查，有高達4分之3的心臟衰竭潛在患者可以被診斷出來，全人類均可望從中受益。（資料照）

2021/11/30 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕心血管疾病每年奪走無數人的性命，是最危險的文明病之一，最新一項研究表明，透過預先進行一次簡單的血液檢查，有高達4分之3的心臟衰竭潛在患者可以被診斷出來，全人類均可望從中受益。

綜合外媒報導，最新發表在《歐洲心臟雜誌》的研究報告中，牛津大學的研究團隊分析超過1400起病例，試圖找出人們心臟無法正常供血的早期徵兆，後者隨著時間推移可能導致心臟衰竭或更為嚴重的後果。

請繼續往下閱讀...

心臟衰竭是一種嚴重且危及生命的疾病，以英國為例，該國全年約新增20萬起心臟衰竭的新病例，其中約有8成的患者是在身體嚴重不適而須住院時才被診斷出來，考量到這種疾病的進程，待身體出現不適才確診，往往意味著他們錯過了及早診斷的機會。

而在最新發表的報告中，研究人員發現，僅須利用一次簡單的檢查，篩驗民眾血液中特定激素的濃度，便可發現是否有心衰竭的早期跡象。

報告稱，這是因為當運作效率下降時，會導致心臟更努力跳動以維持輸出，在這個變化過程中，人體將會分泌更多激素，而體內激素濃度的改變便可被用於偵測心衰竭的風險程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法