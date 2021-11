梅克爾即將在12月卸下總理一職。(歐新社)

2021/11/30 12:57

〔即時新聞/綜合報導〕德國總理梅克爾即將在12月卸任,結束長達16年執政生涯。一向給人莊重沉穩印象的她,在準備為她送行的軍樂表演中,挑選的曲目之一竟是龐克搖滾樂,讓人見識到梅克爾鮮為人知的另一面。

《衛報》報導,國防部週四將在庭院舉辦梅克爾的軍隊送別晚宴,由她挑選三首曲目讓軍樂隊演奏。梅克爾選擇的其中兩首為基督教聖歌《聖潔的上帝,我們讚美您的名字》(Holy God, we praise thy name)以及德國女歌手納福(Hildegard Knef)的《It should rain red roses for me》,是一首表達青少年野心與傲慢的憂愁歌曲。

至於第三首則是德國知名的龐克、搖滾歌手哈根的《You forgot the colour film》,歌曲的意境在當年被理解為是對社會主義共和國的隱晦批評,而哈根在東德出生,梅克爾則在東德生活到36歲。報導指出,部分評論者認為梅克爾可能在歌曲中看到更多現代涵義。

