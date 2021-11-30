真正的民主國家！波札那上訴法院：「刑法取締同性戀」違憲

非洲南部國家波札那上訴法院於11月29日宣判，將「同性合意性行為」視為非法，違憲。（圖為支持同性戀除罪化者於法院外舉彩虹旗歡呼，法新社）

2021/11/30 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部國家波札那（Botswana）上訴法院11月29日宣判，將維持2019年「同性戀除罪化」的判決，消息釋出後同性戀族群十分振奮，立讚此舉使波札那成為「真正的民主國家」（Ture Democracy）。

根據《路透》報導，波札那於英國統治時期，立法禁止「任何違反自然律法的性行為」，違者至高將判處7年監禁；同時嚴禁「雙人公開或私下」的「不雅行為」，違反規定者，最多能判處2年徒刑。

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因此，在2019年波札那高等法院做出「同性戀除罪化」判決之前，若是從事從事「同志性行為」者，最高將被判處7年監禁。而支持「同性戀除罪化」的倡議者持續向上訴法院陳訴，認為並無法證明以「刑法取締同性戀」，能改變性傾向。

波札那上訴法院主審法官柯比（Ian Kirby）及5位陪審法官於29日宣判，將「同性合意性行為」視為非法，違反憲法賦予「男女同性戀者」、「雙性戀者」及「跨性別人士」的尊嚴、自由、隱私與平等的憲法權力，同時強調此法已經過時。

在法院聽取判決的同性戀族群，得知消息後大聲歡呼，甚至喜極而泣。而波札那同志人權倡議組織「LEGABIBO」主席莫西姆（Sethunya Mosime）則在法院外表示：「終於，國家將不再干涉，兩名成人於私下進行的合意行為，這是波札那民主與司法獨立的試金石，我們能堅定地說出：『波札那是真正的民主國家』。」

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