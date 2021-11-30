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    拜登支持率僅剩36％ 左派媒體護航：人民政治參與度不夠

    美國總統拜登10月份的支持度僅剩36%。（歐新社）

    美國總統拜登10月份的支持度僅剩36%。（歐新社）

    2021/11/30 11:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國社會面臨數個月的通膨與供應鏈危機，根據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）10月所釋出的民調顯示，總統拜登的支持度僅剩36%，不過，左派媒體則認為，拜登接連通過重大法案，滿意度卻無上升，問題出在「民眾」身上。

    根據《福斯新聞台》報導，美國昆尼皮亞克大學於10月所釋出的全國民意調查顯示，總統拜登的支持度僅剩36%，包含CNN與MSNBC等左派親民主黨媒體，提出了不同的藉口與建議，認為民調表現不佳，可能是出在「人民政治參與度」不夠。

    本月28日，CNN主持人史戴爾特（Brian Stelter）在節目中向作家暨攝影師阿納德（Chris Arnade）提問：「拜登的施政議程及支持率發生了什麼事？」意指兩者並無呈現「正相關」。而阿納德則以「當超級盃（Super Bowl）舉行時，美國人才對足球感興趣」，來類比民眾對政治的熱衷程度。

    而MSNBC主播盧歐（Stephanie Ruhle）也對拜登「委靡不振的民調」感到困惑，她認為總統已通過「基礎建設」法案；同時，經濟復甦的狀況也十分良好，同時向前總統歐巴馬的新聞秘書吉布茲（Robert Gibbs）提問。

    對此，吉布茲認為：「民眾不會透過『就業報告』來評斷經濟是否健全，而是聚焦在現階段『生活上所面臨的困境』，人民認為汽油的價格漲了，而感恩節火雞大餐的開銷也變貴了，儘管拜登的施政廣為人知，但許多人了解的程度並不高。」

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