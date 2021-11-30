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    應對中國挑戰 美國將強化關島、澳洲軍事建設

    外媒指出，美國將強化太平洋地區的軍事設施應對中國挑戰。（路透）

    外媒指出，美國將強化太平洋地區的軍事設施應對中國挑戰。（路透）

    2021/11/30 08:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美中近來在各大領域競爭激烈，雖然總統拜登強調要避免讓競爭演變為衝突，但在軍事上仍轉向以對抗中國為重心。美國官員透露，其中一項計畫為美軍未來將在關島與澳洲建設軍事基地，應對中國挑戰。

    《CNN》報導，資深國防官員當地時間周一透露，五角大廈將專注在關島、澳洲建設美軍基地，提升美軍應對中國的能力。此規劃是源自被列為機密的國防部全球態勢審視任務的一部分，是由國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就任後隨即由拜登下令執行，拜登則在近期核可了奧斯汀在全球態勢審視中提出的調查結果和建議。

    報導指出，在中國針對台灣的侵犯行徑導致局勢升高之際，以及五角大廈高階官員不斷公開示警中國的軍事升級及現代化後，對抗中國成了拜登政府主要且優先的外交策略。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上月證實，中國成功測試高超音速飛彈，形容此刻等同冷戰時期的「史普尼克時刻」（蘇聯搶先美國發射第一枚人造衛星）。

    官員表示，為了對抗中國，全球態勢審視報告指示國防部要強化關島和澳洲的基礎設施，並優先考慮整個太平洋島嶼上的軍事建設，以及擴展在區域內進行軍事同盟活動的權限。國防政策副次長卡林（Mara Karlin）在週一的會報中指出，「在澳洲，你們將看見戰機、轟炸機部署的新輪替模式，還有地面部隊訓練及增加後勤合作等，並更廣泛地橫跨印太地區，你們也會看見關島、北馬利安納群島和澳洲基礎設施的更新。」

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