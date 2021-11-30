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    防範俄羅斯威脅 拉脫維亞呼籲美軍常駐提高威懾力

    拉脫維亞國防部長表示，拉脫維亞需要美軍常駐，藉此震懾俄羅斯。圖為在拉脫維亞境內演習的北約士兵。（法新社）

    拉脫維亞國防部長表示，拉脫維亞需要美軍常駐，藉此震懾俄羅斯。圖為在拉脫維亞境內演習的北約士兵。（法新社）

    2021/11/30 07:05

    〔即時新聞／綜合報導〕東歐局勢近期成為國際關注焦點，拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）於當地時間週一表示，拉脫維亞需要美軍常駐，藉此震懾俄羅斯，並希望能透過美國愛國者飛彈系統加強防空能力。

    根據《路透》報導，目前北約部隊正在拉脫維亞境內實施冬季林地作戰演練，演習目標為阻擾和延緩敵軍在里加北方的推進行動，藉此防衛里加。北約駐拉脫維亞戰鬥群指揮官、加拿大中校班森（John Benson）表示，展現威懾力非常重要。美國國務卿布林肯原訂週一傍晚抵達拉脫維亞首都里加，週二將出席北約外長會議。

    帕布瑞克斯週一受訪時表示，拉脫維亞需要額外的「國際援助」，希望在國內有「美國軍事存在」常駐，以美製愛國者飛彈系統加強拉脫維亞的海防及防空能力。

    報導指出，波羅的海國家被視為北約最為脆弱的側翼，北約成員國立陶宛及波蘭之間的國土邊境連接部分僅有60公里，兩國邊境西邊是俄羅斯的飛地加里寧格勒，東方則是親俄立場的白俄羅斯。專家認為，俄羅斯若採取軍事行動，可能會藉由白俄羅斯，打通一條前往加里寧格勒的通道，美軍雖在德國駐紮，一旦波羅的海發生變故，美軍無法馬上在波羅的海地區作出反應。

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