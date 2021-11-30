法國民議會壓倒性通過決議案 挺台參與國際組織

2021/11/30 04:45

〔中央社〕法國國民議會今天以39票贊成、2票反對、3票棄權通過支持台灣參與國際組織決議案，雙方激烈交鋒，政府代表則重申支持台灣。法國上下兩院今年皆通過挺台決議，具歷史意義。

經過兩小時辯論， 「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案在議員的掌聲中通過，除不屈法國（La France insoumise）外，其餘政團皆堅定呼籲政府以外交手段支持台灣參與國際。辯論過程正反雙方多次互相大聲反駁，氣氛一度緊張。共產黨民主共產左派（Gauche democrate et republicaine）則意外投下棄權票。

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代表政府出席的外交部國務員勒莫因（Jean-Baptiste Lemoyne）強調，台灣為法國在亞洲重要夥伴，也是當前地緣政治核心，台法共享人權價值，且台灣抗疫表現堪為模範。台灣參與國際將對國際社會帶來益處，法國立場清楚，將繼續支持台灣參加國際組織。

發起提案的友台小組主席戴扈傑（Francois de Rugy）發言時重申，外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）多次公開支持台灣參與世界衛生組織在內的國際機構，特別是因為台灣在抗疫策略上可對國際社會作出很多貢獻。

戴扈傑表示，決議提案的目的是要認可台灣在國際組織與多邊關係中的建設性角色。支持台灣不僅是支持世界的多邊主義合作，也是向國際社會清楚傳達法國外交支持民主價值的方式。

國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges）肯定台灣抗疫成效，稱台灣「人道、負責任與創新，儘管同樣遭衝擊，卻能貢獻更多」。他認為世衛等國際組織遭到該為Covid負責的中國操控。左翼「不屈法國」領導人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）多次在台下出聲反駁，隨後遭到主席制止。

梅蘭雄發言反對提案，表示台灣屬於中國，沒有資格參與國際組織。他強調法國的立場即前總統戴高樂所訂立的一個中國政策，並認為美國企圖以台灣為藉口，把世界帶往對抗中國的冷戰，而法國不需要蹚這渾水。

發言引起議場大多數議員不滿，在台下表達反對意見，上下議員言詞激烈交鋒，多次需由主持人出面維持秩序。

決議文中肯定台灣抗疫，並表示為了對抗疫情或氣候變遷等人道挑戰，發展多邊主義是現今能帶來有效回應的唯一解方。因此透過決議文第21條，建議法國採取外交手段，支持台灣參與國際合作論壇，並敦促政府支持台灣全面參與國際社會。

駐法國代表吳志中向中央社表示，這是「台法關係重大歷史突破」。他表示，國民議會決議案要通過十分困難，本屆國民議會4年半到現在有298個提案，其中只有54件得以進入審查投票，更只有37件通過。由於疫情升溫加上總統競選期間，因此出席人數較少，但絕大多數議員都予以支持。

他說，在場議員不斷表示可以向台灣學習，議員杜馬（Frederique Dumas）發言時甚至表示「我是台灣人」，讓身為駐法代表的他深受感動，對此，他感謝台灣人民及前線外交部同仁的共同努力。

今年5月法國參議院以304票贊成、0票反對一致通過「台灣參與國際組織工作」決議，當時即遭到中國政府抗議與不滿。

然而，直接代表人民及多數的執政黨意志的國民議會不顧中國怒火，也正式通過挺台決議，敦促法國政府以外交方式支持台灣全面參與國際社會，政治意義不言而喻。

國民議會為「直接選舉」選出，是法國最高民意機關。作為法國政府領導人的總理，即需出自於國民議會選舉之多數黨。此外，國民議會也是唯一可對內閣行使倒閣權的憲政機關。根據法國第五共和憲法，若國會兩院對法案意見不合，最終是由國民議會享有「最後議決權」（dernier mot）。（編輯：張佑之）1101130

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