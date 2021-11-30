拜登讚南非分享Omicron資訊迅速透明 再酸中國隱匿

美國總統拜登29日在白宮羅斯福廳，讚揚南非迅速分享武漢肺炎新型變異株Omicron相關資訊，不點名地批評中國隱匿疫情。（法新社）

2021/11/30 05:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼美國國務卿布林肯之後，美國總統拜登29日針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變異株Omicron發表談話時，首先便讚揚「南非科學界」在與世界其他國家分享新變異株資訊的「透明度」，再次不點名地批評中國隱匿疫情。

拜登說，「值得讚揚的是，南非科學界迅速告知全世界出現這種新變種病毒。」「這種透明度應該受到鼓勵和讚揚，因為它提高了我們快速應對任何新威脅的能力，而這正是我們所做的。」

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美國國務卿布林肯27日也和南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）通電話時，稱許南非迅速辨識出Omicron，並將相關資訊與世界分享，「堪為世界典範」。外電解讀布林肯是藉此暗批中國並未坦白公開武肺疫情起源，他對南非的讚美等於是甩了中國一記耳光。

拜登也強調，儘管美國可能很快就會出現Omicron病例，但美國將以科學與知識的行動和速度打擊Omicron，而非失序和混亂；對抗Omicron病毒株的最好方法，就是完全接種疫苗並注射加強劑。他呼籲年滿18歲的美國人，如果已經在今年6月1日前完全接種疫苗，「今天就去注射加強劑」。

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