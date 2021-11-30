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    曾厚仁訪荷蘭談兩岸 指台灣倒下將引發骨牌效應

    2021/11/30 01:30

    〔中央社〕外交部政務次長曾厚仁今天接受荷蘭重要智庫訪問時表示，兩岸問題是民主與極權的對抗，中國試圖在國際間消滅台灣，若台灣倒下將引發骨牌效應，呼籲荷蘭檢視其「一中政策」，加強與台灣關係。

    曾厚仁今天上午在荷蘭重要智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）與荷蘭商業新聞電台（BNR）資深外交事務評論員漢墨伯格（Bernard Hammelburg）公開訪談，說明台灣現況及如何因應中國挑戰。

    他首先以台灣成功管控疫情為例，說明台灣一開始正確研判中國疫情，政府透過公開透明的政策溝通，贏得人民信任；同時在經濟方面也展現韌性，今年預估可望成長6%，表現亮眼。

    在兩岸關係方面，曾厚仁指出台商早在80年代即在中國布局，因此台灣曾經是前進中國市場的跳板，但近年面對中國「雙循環」政策，以及經商環境因政治介入急速惡化，加上智慧財產權問題未見改善，台商已逐漸退出中國，將資金轉移到新南向國家。

    曾厚仁強調，兩岸問題是地緣政治議題，本質上是民主與極權的對抗，台灣如果倒下，勢將在全球地緣政治引發骨牌效應 。中國一直試圖在國際間消滅台灣，習近平「中國夢」的目標也非常明確，台灣面對的是生死存亡的問題，不若其他國家可以在強權間選邊站。

    他提到台美關係時表示拜登總統曾2次提及，若中國武力侵略台灣，美國會依照承諾介入協防。雖然台灣目前只有15 邦交國，但這並不減少台灣的地緣政治重要性。除了美國已把國家安全重心轉到印太地區，美國、英國及澳洲組成的三方安全聯盟（AUKUS）也印證相關地區的重要性。

    曾厚仁表示，中國目前面臨多重挑戰，包括經濟成長趨緩，房地產泡沫化，而其內部民族主義高漲，對全世界而言都是警訊。近年來台歐關係正向發展，成果豐碩，期許荷蘭基於自身利益考量，重新檢視其「一中政策」的內容，加強與台灣雙邊關係，不再劃地自限。

    至於全球晶片短缺問題，曾厚仁說明實際上是因為去年疫情爆發後，汽車業者認為市場需求會下滑，紛紛減少汽車晶片的訂單，未料車輛銷售增加，亟需大量晶片供應，即使台灣晶片製造商全力擴大產能，也來不及填補需求，這也證明全球供應鏈韌性的重要性。台灣願與理念相近國家合作，建立更具韌性的全球供應鏈。

    HCSS是荷蘭及歐洲重要智庫，在訪談過後，曾厚仁現場另與荷蘭國會議員、專家學者及資深媒體記者等逾20人，另以閉門會議形式交換意見。（編輯：張佑之）1101130

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