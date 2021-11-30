前香港立法會議員呼籲投空白票 遭廉政公署通緝

流亡海外的香港前民主黨立法會議員許智峯，因呼籲港人投空白票及不投票，29日遭廉政公署發佈通緝。（取自許智峯臉書）

2021/11/30 01:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港立法會選舉將於12月19日登場，在國安法的「愛國者治港」壓頂下，流亡海外的香港前民主黨立法會議員許智峯，及前新民主同盟召集人兼區議員丘文俊，由於呼籲港人在選舉時投白票（空白選票）及不投票，29日遭廉政公署發佈通緝。

港府已修訂選舉條例，規定在選舉期間藉由任何公開活動煽惑他人不投票或投無效票，即屬違法。廉署在官網上公告通緝許智峯和丘文俊的法庭手令，指其煽惑他人在立法會選舉投白票及不投票，涉嫌違反選舉（舞弊及非法行為）條例。

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廉署聲稱，相關條例適用於一切選舉相關行為，不論其發生於香港境內或境外；，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬港幣（約72萬台幣）。

許智峯此前透過「臉書」提出「如水計畫」，呼籲港人在立法會選舉當天投白票，「以反制選舉」，遭香港保安局局長鄧炳強發文回嗆，兩人透過網路隔空交鋒。鄧炳強痛批許智峯此舉違反國安法，是懦夫、「叫人衝、自己鬆」（叫人衝鋒陷陣，自己當逃兵），為了逃避法律責任潛逃，尋求外國庇護。

許智峯則對「港共政權鄧炳強在社交網站的發文」回應稱，這場選舉是「反民主、剝奪人權的虛假選舉」，是暴政利益分贓的醜陋平台，也與人民的公共利益無關；對這場選舉進行破壞、反制，藉此摧毀其正當性，是香港人「應有之義」，因此他對於被控煽動抵制、破壞選舉「直認不諱」。

許智峯強調，無論在選舉中投白票、廢票，甚至杯葛不投票，均屬港人合法基本權利，不涉及法律風險。

許智峯去年底因觸犯刑事罪被捕，保釋期間潛逃英國，後來轉赴澳洲，他也因此遭法院通緝。丘文俊則流亡英國。

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