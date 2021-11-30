為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前香港立法會議員呼籲投空白票 遭廉政公署通緝

    流亡海外的香港前民主黨立法會議員許智峯，因呼籲港人投空白票及不投票，29日遭廉政公署發佈通緝。（取自許智峯臉書）

    流亡海外的香港前民主黨立法會議員許智峯，因呼籲港人投空白票及不投票，29日遭廉政公署發佈通緝。（取自許智峯臉書）

    2021/11/30 01:26

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港立法會選舉將於12月19日登場，在國安法的「愛國者治港」壓頂下，流亡海外的香港前民主黨立法會議員許智峯，及前新民主同盟召集人兼區議員丘文俊，由於呼籲港人在選舉時投白票（空白選票）及不投票，29日遭廉政公署發佈通緝。

    港府已修訂選舉條例，規定在選舉期間藉由任何公開活動煽惑他人不投票或投無效票，即屬違法。廉署在官網上公告通緝許智峯和丘文俊的法庭手令，指其煽惑他人在立法會選舉投白票及不投票，涉嫌違反選舉（舞弊及非法行為）條例。

    廉署聲稱，相關條例適用於一切選舉相關行為，不論其發生於香港境內或境外；，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬港幣（約72萬台幣）。

    許智峯此前透過「臉書」提出「如水計畫」，呼籲港人在立法會選舉當天投白票，「以反制選舉」，遭香港保安局局長鄧炳強發文回嗆，兩人透過網路隔空交鋒。鄧炳強痛批許智峯此舉違反國安法，是懦夫、「叫人衝、自己鬆」（叫人衝鋒陷陣，自己當逃兵），為了逃避法律責任潛逃，尋求外國庇護。

    許智峯則對「港共政權鄧炳強在社交網站的發文」回應稱，這場選舉是「反民主、剝奪人權的虛假選舉」，是暴政利益分贓的醜陋平台，也與人民的公共利益無關；對這場選舉進行破壞、反制，藉此摧毀其正當性，是香港人「應有之義」，因此他對於被控煽動抵制、破壞選舉「直認不諱」。

    許智峯強調，無論在選舉中投白票、廢票，甚至杯葛不投票，均屬港人合法基本權利，不涉及法律風險。

    許智峯去年底因觸犯刑事罪被捕，保釋期間潛逃英國，後來轉赴澳洲，他也因此遭法院通緝。丘文俊則流亡英國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自嗨？香港新制選舉153人過審 中聯辦宣稱令民主更優質
    2021/11/20 22:55

    自嗨？香港新制選舉153人過審 中聯辦宣稱令民主更優質
    籲港人投空白選票抗爭 泛民派前議員槓港保安局長
    2021/11/09 11:15

    籲港人投空白選票抗爭 泛民派前議員槓港保安局長

    麻辣鍋照三餐吃！Paul身材不走山
    香港民主黨無人參選立法會 黨員指門檻太高憂失去影響力
    2021/10/14 10:02

    香港民主黨無人參選立法會 黨員指門檻太高憂失去影響力
    連任被香港資審會DQ 鄭松泰失立法會議員資格
    2021/08/26 18:47

    連任被香港資審會DQ 鄭松泰失立法會議員資格

    台電電力交易平台正式營運
    凝聚國際戰線力量！羅冠聰與7流亡港人發起《香港約章》
    2021/03/14 23:56

    凝聚國際戰線力量！羅冠聰與7流亡港人發起《香港約章》
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播