用監控高效壓制記者 路透：中國官方文件意外首次揭露

路透報導，中國河南省政府招標的官方文件首次意外揭露，正具體監控記者和國際學生。（美聯社）

2021/11/30 00:08

〔編譯楊芙宜／台北報導〕路透報導，中國河南省政府近期一份招標文件意外揭露，該省公安廳已委託建立一套監視系統，想要藉此追蹤新聞記者、國際學生及其他「可疑人士」；這份近200頁的招標文件未說明為什麼想要追蹤新聞記者、國際學生的理由，另一類被追蹤人士是「非法居住的鄰國女性」。

報導說，這份日期為7月29日的招標文件公布在河南省政府的採購網，詳述了該一監視系統計畫，運用3000台可做臉部辨識的鏡頭，連接至全國性和地方資料庫，收集編制引起河南官方注意的人士之個人檔案；此為媒體首次揭露。

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美國監控研究公司IPVM確認了河南文件，指出這次招標的獨特之處在於具體把新聞記者作為監控目標，並提供公安部門快速定位他們、以阻撓其工作的藍圖。

IPVM運營主管梅伊（Donald Maye）表示， 「中華人民共和國雖有羈押和懲罰新聞記者工作的歷史證據，但這份文件闡明了第一個已知實例：中國建置了自訂安全技術，以提高國家對記者的壓制效率」。

根據報導，河南省政府採購網公布的其他份文件顯示，中國科技公司東軟集團（Neusoft）在9月17日取得一份500萬元人民幣（約2200萬元台幣）合約，合約要求在簽約後2個月內完成建置該套監視系統。

針對報導，總部在瀋陽的東軟集團不願回應。該招標文件週一已被禁止連結和訪問。

中國正試圖興建安全專家所形容的世界最精密監視科技網絡，其公共場所設有數百萬以上鏡頭，且日漸擴大利用智慧手機監測和臉部辨識的技術。新聞自由組織表示，自中國國家主席習近平2012年上任以來，執政的中國共產黨加強對媒體控制。

根據報導，該招標文件規定的鏡頭必須能為臉部被口罩或眼鏡部分覆蓋的個人，建立一個相對準確的文件，且目標對象須透過簡單地上傳圖片、或搜索其臉部屬性，就能在數據庫中進行搜索。

報導說，根據招標文件，該監視系統將由至少2000名官員和警察操作，並將記者風險由高至低分為紅色、黃色、綠色等3類；全河南不同警察部隊將要連接至該平台，以便在發出警告時立即採取行動。河南有9900萬居民，是中國人口第3大省。

招標文件顯示，如果記者在河南登記入住酒店、買票或越過省界，則將發出警告，「必須對可疑人員進行追蹤和控制，進行動態研究分析和風險評估，並根據類別處理記者」。招標還詳細說明了其他群體的不同預警系統。

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