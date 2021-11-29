算你行！上任不到半天閃辭 瑞典首位女總理二度參選又當選

瑞典執政黨社會民主黨（見圖）黨魁安德森二度當選瑞典總理。（歐新社）

2021/11/29 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典執政黨社會民主黨（Social Democrat）黨魁安德森（Magdalena Andersson），在當地時間24日獲國會投票支持，成為瑞典首位女總理，未料上任不到半天便因預算與聯合政府合作等問題辭職。沒想到瑞典國會相隔不到一週再度投票表決，安德森在當地時間29日又再度當選總理。

現年54歲的安德森曾任前總理勒夫文（Stefan Lofven）的財政部長，本月初她先是接任社民黨黨魁，並在24日通過國會表決成為瑞典首任女總理，瑞典也成為繼北歐大國丹麥、芬蘭、冰島後，再度出現女性領導人。

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安德森在表決中獲117名議員支持、57人棄權和174人反對；根據瑞典體制，總理候選人不需要國會多數支持，不要遭多數（175席）反對即可擔任總理。未料安德森才當選不到12小時，就因預算案無法通過，再加上綠黨退出聯合政府而依規定辭職下台，不過她當時也表示會再參選。

綜合外媒報導，瑞典國會29日再度進行投票推選安德森為總理，共有101名議員支持、75人棄權和173人反對，安德森不到一週又再度當選瑞典總理，她將組成僅有社民黨的少數政府。

報導指出，社民黨在瑞典國會349席中掌握100席，也是瑞典自1979年以來，執政的政府從未在國會取得這麼少的直接支持。

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