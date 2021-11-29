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    武漢肺炎》防堵Omicron變異株 澳洲：暫停12/1開放邊境計畫

    澳洲總理莫里森（左）29日宣布，澳洲12月1日的邊境重啟計畫將至少延期2週，以深入了解Omicron變異株。目前，澳洲已有5人感染Omicron變異株。圖為莫里森28日視察時與足球隊小朋友玩自拍。（歐新社）

    澳洲總理莫里森（左）29日宣布，澳洲12月1日的邊境重啟計畫將至少延期2週，以深入了解Omicron變異株。目前，澳洲已有5人感染Omicron變異株。圖為莫里森28日視察時與足球隊小朋友玩自拍。（歐新社）

    2021/11/29 20:29

    〔中央社〕澳洲原訂自下月起開放技術工人與學生族群入境，今天當局突然宣布暫停實施上述計畫，以避免更多武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新變異株Omicron流入境內。

    經過一場緊急安全會議後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，12月1日的邊境重啟計畫將至少延期2週。

    莫里森強調，依照醫療專業人士建議，延期開放屬於「必要的暫時性決策」。

    他說，暫停開放邊境將有助當局收集必要資訊，如疫苗效力、疾病範圍（包括是否會引發其他輕微症狀）、傳染力高低等，以深入了解Omicron變異株。

    截至目前為止，澳洲已有5人感染Omicron變異株。

    除學生與技術工人的入境計畫暫時取消，原訂12月1日起向日本和韓國遊客重啟邊境的計劃亦遭擱置。

    受到疫情衝擊，澳洲邊境已對大多數非公民關閉超過20個月，導致勞動力短缺，旅遊業也受到重創。

    先前，澳洲保守派政府僅允許本國公民、永久居民與新加坡人入境。國內約140萬名技術工人一旦離開該國，將無法重新入境。

    當局延後開放邊境的最新政策，也讓備受疫情衝擊的澳洲教育業深感憂心。據澳洲大學聯合會（Universities Australia）統計，目前還有13萬名國際學生無法入境澳洲。

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