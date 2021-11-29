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    北約歐盟首長訪波羅的海國家 矢言共抗混合式威脅

    在拉脫維亞首都舉行的聯合新聞發布會後，歐盟委員會主席范德賴恩（左）與北約秘書長史托騰柏格（右）在拉脫維亞總理克里斯亞尼斯·卡林斯旁邊互碰拳頭致意。（法新社）

    在拉脫維亞首都舉行的聯合新聞發布會後，歐盟委員會主席范德賴恩（左）與北約秘書長史托騰柏格（右）在拉脫維亞總理克里斯亞尼斯·卡林斯旁邊互碰拳頭致意。（法新社）

    2021/11/29 19:52

    〔中央社〕歐洲聯盟與北大西洋公約組織首長今天訪問立陶宛與拉脫維亞時，宣示將共抗「混合式威脅」。他們這次出訪聚焦處理白俄羅斯移民危機，以及俄羅斯在烏克蘭附近集結兵力議題。

    北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也再次呼籲俄國減少在烏克蘭邊界陳兵，同時警告俄國如果動武將面臨「後果」。

    法新社報導，北約外長會議本週將在拉脫維亞登場，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都將出席。史托騰柏格與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）率先到訪。

    史托騰柏格和范德賴恩都指控白俄在邊界策動移民危機，是為了對歐盟構成「混合式」威脅。白俄政權則否認指控。

    所謂混合式威脅是一種安全挑戰，結合傳統軍事手段以及不實資訊等非軍事戰術。

    范德賴恩在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的聯合記者會上表示：「為因應這類事件，歐盟與北約攜手努力很重要。」

    史托騰柏格也說：「我們討論了北約與歐盟能如何強化彼此的聯合行動。」

    范德賴恩也說，歐盟已決定把今明兩年撥給拉脫維亞、立陶宛、波蘭管控邊界的經費增加到原來的3倍，來到2億歐元（新台幣約62.73億元）。

    她表示，這筆款項將用在巡邏車輛，以及無人機等電子監控裝置上。

    近幾個月有數以千計的移民試圖或已經跨越白俄邊界，進入歐盟與北約在東歐的成員國，包括拉脫維亞、立陶宛和波蘭。這些移民多半來自中東。

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