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    Omicron入侵葡萄牙！ 南非籍門將返葡確診 足球隊13人全中鏢

    葡萄牙衛生當局29日證實，貝倫人足球隊13人確診Omicron病毒。（法新社）

    葡萄牙衛生當局29日證實，貝倫人足球隊13人確診Omicron病毒。（法新社）

    2021/11/29 19:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株Omicron的傳染力驚人，葡萄牙衛生總局（DGS）29日證實，里斯本貝倫人足球隊（Belenenses）有13人中鏢。

    《路透》報導，貝倫人隊的南非籍門將菲爾迪（Cafu Phete），上週在南非完成國家賽事返回葡萄牙時，被驗出染疫，但球隊27日仍依照賽程，在葡萄牙超級足球聯賽迎戰本菲卡隊（Benfica），結果賽後多人染疫，如今證實有13人確診Omicron。

    據了解，27日當天，貝倫人隊一開始僅9名球員上場，其他人則被隔離，中場後也僅有7人返回賽場，下半場僅開賽2分鐘就放棄，最終遭本菲卡隊以7：0橫掃。

    貝倫人隊發言人29日表示，除了27日未出賽青年隊外，其他人目前都在隔離，包括44人在家隔離。另外，有2到3名球員及2到3名職員出現症狀，但都不嚴重，其他人則是無症狀。

    此外，貝倫人和本菲卡2隊在27日的記者會上表示，當天別無選擇、只能照常比賽，否則將因「無故缺席」而遭受懲罰。2隊都指責足球聯盟和DGS不允許比賽延期。

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