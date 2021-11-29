南韓大選倒數百日！ 在野黨尹錫悅民調微幅領先 逾半盼政權輪替

南韓前檢察總長尹錫悅。（法新社）

2021/11/29 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓將在明年3月9日舉行下屆總統大選，倒數計時100天，29日的最新民調結果顯示，前檢察總長、保守派的最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅微幅領先執政黨「共同民主黨」的京畿道知事、有「韓版川普」之稱的李在明，但差距保持在誤差範圍內，相當接近，不過，過半受訪者希望南韓在這次大選實現政權更替。

南韓《中央日報》委託民調機構「MBRAINPUBLI」在11月26日至27日對全國1020名18歲以上選民進行4位候選人支持率民調的結果顯示，尹錫悅支持率38.9%、李在明支持率36.1%，兩者之間相差2.8個百分點，保持在誤差範圍（±3.1個百分點）之內。國民之黨候選人安哲秀的支持率為6.1%、正義黨候選人沈相奵的支持率為5.6%。

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在假設李在明和尹錫悅雙雄對決的格局下，尹錫悅的支持率為43.8%，李在明為40.7%，略高於4人競選格局下的差距。僅37.6%的應答者認為應當保持現政權，兩者相差15.9個百分點。也就是說，尹錫悅未能完全爭取到要求政權更替的選民支持。從政黨支持率來看，國民力量黨的支持率38.7%、共同民主黨支持率33.6%，兩者的差距也高於李、尹2位候選人支持率的差距。

60歲的尹錫悅是南韓前檢察總長，他因總統文在寅強有力推動司法改革，削弱了檢方的權力，今年3月一怒之下選擇了辭職，這個大動作讓他一下子獲得了一大批支持者，而成為下屆總統大黑馬。

李在明則與文在寅同為律師出身，是南韓政壇奇人，反財閥、反右翼、反日、重福祉、友平壤立場非常鮮明強硬且一以貫之，給人嫉惡如仇、絕不向惡勢力妥協的感覺，因此也受到了許多人的追捧，因為他的大砲性格，雖然是左派，還是贏得「韓版川普」的稱號。

律師出身李在明被視為現任總統文在寅的接班人。（路透）

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