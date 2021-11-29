連馬斯克都讚！投資表現勝過巴菲特 「倉鼠股神」無預警離世

「小倉鼠股神」Mr. Goxx本月22日去世，讓不少粉絲相當不捨。（圖翻攝自推特）

2021/11/29 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月在直播平台「Twitch」上，一隻名叫「Mr. Goxx」的小倉鼠，因為所選的加密貨幣投資組合報酬率勝過股神巴菲特以及標普500指數（S&P 500），讓牠因此爆紅。不過就在本月24日，其主人難過表示牠已去世，「小倉鼠股神」的傳奇就此落幕。

綜合外媒報導，Mr. Goxx的2位德國籍主人為其設計一套系統，還將鼠籠打造成「投資辦公室」，透過倉鼠滾輪讓Mr. Goxx選擇要投資的加密貨幣，之後主人會在鼠籠中放入2個分別代表「購入」及「售出」的通道，讓Mr. Goxx自行挑選要走哪條通道，由此構成交易。最後主人們依據Mr. Goxx的行為結果，在真正的交易平台下單，並將每次交易紀錄都公開透明的分享在網路上。

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由於Mr. Goxx的可愛模樣，本來就吸引不少粉絲追蹤，之後外媒《Protos》 為其整理投資表現，發現自今年6月12日至9月12日，Mr. Goxx選擇的投資組合在這短短3個月內上漲將近 20%，其表現優於比特幣、納斯達克 100 指數（NASDAQ 100 Index）、標準普爾 500，甚至是巴菲特旗下控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）!

這樣的數據讓不少人大驚，也讓這可愛的小倉鼠爆增大批粉絲，連世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、「狗狗幣」（DOGE）創始人馬庫斯（Billy Markus）等人都在推特稱讚這隻毛茸茸小可愛的亮眼表現。

不過Mr. Goxx本月20日在直播中完成最後一筆交易後，接連幾天的直播都未看到Mr. Goxx的可愛身影，讓不少粉絲相當擔心。之後其主人24日傍晚在推特上宣布Mr. Goxx已在籠中安然辭世，宣稱在沒有任何預兆下，Mr. Goxx開始拒絕進食，並於22日去世。

Mr. Goxx去世的消息讓粉絲們都相當不捨，在其Twitch官方頻道上，也湧現不少網友留言哀悼。主人表示，Mr. Goxx的投資組合選擇雖然不能當作參考，但牠確實為觀眾帶來不少樂趣；主人也說，目前還未規劃下一步走向，可能從此讓Mr. Goxx頻道走入歷史。

We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.



In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend. — Mr. Goxx （@mrgoxx） November 24, 2021

Hamster has mad skillz!! — Elon Musk （@elonmusk） September 28, 2021

Mr. Goxx透過倉鼠滾輪選擇投資的加密貨幣。（圖翻攝自mrgoxx_YT）

Mr. Goxx挑選通道來決定購入或售出。（圖翻攝自mrgoxx_YT）

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