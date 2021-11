連馬斯克都讚！投資表現勝過巴菲特 「倉鼠股神」無預警離世

2021/11/29 18:34

〔即時新聞/綜合報導〕今年6月在直播平台「Twitch」上,一隻名叫「Mr. Goxx」的小倉鼠,因為所選的加密貨幣投資組合報酬率勝過股神巴菲特以及標普500指數(S&P 500),讓牠因此爆紅。不過就在本月24日,其主人難過表示牠已去世,「小倉鼠股神」的傳奇就此落幕。

綜合外媒報導,Mr. Goxx的2位德國籍主人為其設計一套系統,還將鼠籠打造成「投資辦公室」,透過倉鼠滾輪讓Mr. Goxx選擇要投資的加密貨幣,之後主人會在鼠籠中放入2個分別代表「購入」及「售出」的通道,讓Mr. Goxx自行挑選要走哪條通道,由此構成交易。最後主人們依據Mr. Goxx的行為結果,在真正的交易平台下單,並將每次交易紀錄都公開透明的分享在網路上。

由於Mr. Goxx的可愛模樣,本來就吸引不少粉絲追蹤,之後外媒《Protos》 為其整理投資表現,發現自今年6月12日至9月12日,Mr. Goxx選擇的投資組合在這短短3個月內上漲將近 20%,其表現優於比特幣、納斯達克 100 指數(NASDAQ 100 Index)、標準普爾 500,甚至是巴菲特旗下控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)!

這樣的數據讓不少人大驚,也讓這可愛的小倉鼠爆增大批粉絲,連世界首富、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、「狗狗幣」(DOGE)創始人馬庫斯(Billy Markus)等人都在推特稱讚這隻毛茸茸小可愛的亮眼表現。

不過Mr. Goxx本月20日在直播中完成最後一筆交易後,接連幾天的直播都未看到Mr. Goxx的可愛身影,讓不少粉絲相當擔心。之後其主人24日傍晚在推特上宣布Mr. Goxx已在籠中安然辭世,宣稱在沒有任何預兆下,Mr. Goxx開始拒絕進食,並於22日去世。

Mr. Goxx去世的消息讓粉絲們都相當不捨,在其Twitch官方頻道上,也湧現不少網友留言哀悼。主人表示,Mr. Goxx的投資組合選擇雖然不能當作參考,但牠確實為觀眾帶來不少樂趣;主人也說,目前還未規劃下一步走向,可能從此讓Mr. Goxx頻道走入歷史。

We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.



In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend.