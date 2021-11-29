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    Omicron阻全球復甦 CNN：富國囤積疫苗造成

    世衛指出，低收入國家人口1劑疫苗接種率僅約7％，高收入國家則達到63％，兩者相差懸殊。（美聯社）

    世衛指出，低收入國家人口1劑疫苗接種率僅約7％，高收入國家則達到63％，兩者相差懸殊。（美聯社）

    2021/11/29 16:21

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）出現新變種病毒株Omicron，已成為全世界復甦之路的頭號大敵。美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，變種病毒威脅大增是疫苗分配不公的後果，低收入國家至少接種1劑的人口比率僅7.5％，反觀高收入國家高達63.9％。

    據報導，有關Omicron是否更具傳染力，以及最先演變出現的真正地點，尚需要更多研究釐清，但科學家可以斷定，病毒最可能在低疫苗接種率的地區發生突變。

    世界衛生組織（WHO）報告指出，低收入國家至少接種1劑疫苗的人口比率僅7.5％；在這次疫情中率先被各國封鎖的非洲南部8國中，1劑接種率最高的是波札那，達37％，最低的是馬拉威，僅5.6％。

    與此同時，高收入國家至少接種1劑的比率達63.9％，在歐盟和美國更達到70％。

    報導指出，雖然造成疫苗接種率不理想的原因很多，但疫苗到貨緩慢在許多國家都是大問題，包含這次率先通報Omicron的南非。英國南安普敦大學全球衛生專家海德（Michael Head）不諱言表示，缺疫苗對南非是一重大困境，「導致Omicron出現的因素之一，是富國囤積超過所需的疫苗，並未遵守承諾捐贈給COVAX或直接交給需要的國家。」

    COVAX為世衛主導的全球疫苗分享計畫，截至上個月已分發5.37億劑疫苗到144國，但僅佔目前全球總接種量79億劑的一小部分。

    世衛期望在今年底前為全球40％人口接種疫苗，明年中前達到70％，但非洲目前僅有摩洛哥和突尼西亞等2國朝此目標邁進。

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