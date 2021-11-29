悚！ 人夫為領取高額保險金槍殺妻子 謊稱歹徒闖入住家

美國德州1名41歲人夫與太太合買了一份25萬美元保險，未料過了2天後，人夫竟持槍擊斃太太，事發後，他向警方謊稱，太太被闖入住家的歹徒殺害，但經過當地警方調查，這名人夫卻事為了領取高額保險金，才會動手殺妻。（圖擷取自「adventures_of_coco_c」Instagram）

2021/11/29 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州1名41歲人夫與太太合買了一份25萬美元（約新台幣694萬元）保險，未料過了2天後，人夫竟持槍擊斃太太，事發後，他向警方謊稱，太太被闖入住家的歹徒殺害，但經過當地警方調查，這名人夫竟是為領取高額保險金，才會動手殺妻。

綜合外媒報導，41歲人夫柯林斯（Christopher Collins）於18日向警方報案，聲稱收到亞裔太太梁元華（音譯，Yuan Hua Liang）的簡訊告知，住所疑有搶匪闖入，當他與警方會合，踏入住所後，便看見梁元華遭他人持槍射中頭部，當場死亡。

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警方經過調查，發現柯林斯住所內毫無失竊或遭他人闖入痕跡，查覺情況有異，接著前往柯林斯健身房的置物櫃翻找，竟發現梁元華的皮包、化妝包，同時在住所發現1份16日他與梁元華買了1份25萬美元保險，隨後更在他口袋找到1顆子彈，與死者身上的子彈相符合。

警方表示，經訊問後，柯林斯於24日向警方坦承殺害自己的太太梁元華；據悉，柯林斯目前被拘禁中，預計將於29日出庭受審。

Christopher Collins is being held in jail on a $150,000 bond, He is charged with the murder of his wife Yuanhua Liang. https://t.co/bs39sB468j — ABC 7 Chicago （@ABC7Chicago） November 25, 2021

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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