悚！ 人夫為領取高額保險金槍殺妻子 謊稱歹徒闖入住家

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州1名41歲人夫與太太合買了一份25萬美元(約新台幣694萬元)保險,未料過了2天後,人夫竟持槍擊斃太太,事發後,他向警方謊稱,太太被闖入住家的歹徒殺害,但經過當地警方調查,這名人夫竟是為領取高額保險金,才會動手殺妻。

綜合外媒報導,41歲人夫柯林斯(Christopher Collins)於18日向警方報案,聲稱收到亞裔太太梁元華(音譯,Yuan Hua Liang)的簡訊告知,住所疑有搶匪闖入,當他與警方會合,踏入住所後,便看見梁元華遭他人持槍射中頭部,當場死亡。

警方經過調查,發現柯林斯住所內毫無失竊或遭他人闖入痕跡,查覺情況有異,接著前往柯林斯健身房的置物櫃翻找,竟發現梁元華的皮包、化妝包,同時在住所發現1份16日他與梁元華買了1份25萬美元保險,隨後更在他口袋找到1顆子彈,與死者身上的子彈相符合。

警方表示,經訊問後,柯林斯於24日向警方坦承殺害自己的太太梁元華;據悉,柯林斯目前被拘禁中,預計將於29日出庭受審。

