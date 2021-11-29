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    美日擬明年1月召開2+2會議 再談台海穩定重要性

    美日兩國計劃於明年1月在美舉行外長與防長的安全保障磋商委員會「2+2會議」。圖為今年3月美日2+2會議情形。（美聯社資料照）

    美日兩國計劃於明年1月在美舉行外長與防長的安全保障磋商委員會「2+2會議」。圖為今年3月美日2+2會議情形。（美聯社資料照）

    2021/11/29 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕日媒引述政府相關人士消息指出，美日兩國計劃於明年1月在美舉行外長與防長的安全保障磋商委員會「2+2會議」，擬再次就台海和平穩定重要性等議題進行商討。

    根據《共同社》報導，美國與日本政府正積極協商，計劃明年1月在美國舉行「2+2會議」，由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、日本外相林芳正及防衛相岸信夫共同出席；兩國上一次2+2會議為今年3月中於日本東京舉行，而此次則將是岸田內閣上任後的首次。

    報導指出，有鑑於中國頻頻加強軍事活動，雙方將確認強化美日同盟的威懾力，進一步討論深化國防合作；此外，會中預計再次就台灣海峽和平與穩定的重要性，以及實現北韓無核化等議題達成共識。

    另一方面，有關駐日美軍駐留經費負擔問題，日方擬在一定程度上同意美方提出增加防衛費的要求，待年底敲定包含美軍駐留經費在內的2022年度預算案後，再於2+2會議上進行最終協調並簽署特別協定。據悉，日本防衛省2022年度預算案編列5兆4797億日圓（約新台幣1兆3660億元），創下新高。

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