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    從去年3月封鎖至今 星馬今重開陸地邊境

    星馬陸地邊境今重啟，完整接種的民眾可持檢測陰性證明，搭乘「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）巴士過境。（法新社）

    星馬陸地邊境今重啟，完整接種的民眾可持檢測陰性證明，搭乘「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）巴士過境。（法新社）

    2021/11/29 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡與馬來西亞邊境自2020年3月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，邊境便持續關閉，隨著兩國疫苗施打率提高，兩國陸地邊境今日透過「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）有條件重啟，雙方每日往來人次最多可達2880人，僅需出示檢測陰性證明即可免隔離入境。

    綜合外媒報導，在疫情大流行之前，每天有多達30萬名馬來西亞人通勤到新加坡工作，但星馬邊境在2020年3月時突然關閉，造成兩國都有許多國民無法重回母國，被迫在異地生活。

    隨著兩國疫情獲得控制，星馬政府也開始討論VTL相關事宜，並決議在11月29日啟用VTL，滯留馬來西亞的新加坡公民以及滯留新加坡的馬來西亞公民，每天各自有1440人次配額可供過境，搭乘巴士行徑連接兩國的新柔長堤入境，未來星馬每日往來人次總計可達2880人。透過陸地VTL過境的民眾必須完成疫苗接種，並持有病毒檢測陰性證明，入境後無須隔離，前往馬來西亞的民眾則需要在抵達時額外進行一次快篩。

    當地時間今早8點，第一輛藉由VTL過境的巴士從新加坡啟程，馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）也在今日藉由VTL出訪新加坡，與新加坡總理李顯龍會面，此次出訪也是依斯邁沙比利擔任首相後首度訪問新加坡。

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