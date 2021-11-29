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    中國昨增41人染疫！內蒙古爆20例本土確診 滿洲里全市急篩檢

    中國28日新增41例武肺確診，21例本土個案中就有20例發生在內蒙古，當地疫情中心呼倫貝爾市滿洲里市緊急啟動全員核酸檢測。示意圖。（路透）

    中國28日新增41例武肺確診，21例本土個案中就有20例發生在內蒙古，當地疫情中心呼倫貝爾市滿洲里市緊急啟動全員核酸檢測。示意圖。（路透）

    2021/11/29 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未止，昨（28日）又新增21例本土確診，其中20例均由內蒙古自治區通報，當地疫情中心呼倫貝爾滿洲里市緊急啟動全員核酸檢測。

    根據中國衛健委公告，28日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增41例確診，其中21例為本土個案（內蒙古20例，均在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），包含2例由無症狀感染者轉為確診病例，另20例為境外移入個案。

    同日新增無症狀感染者22例，含境外移入18例、本土4例（雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；內蒙古1例，在呼倫貝爾市；黑龍江1例，在齊齊哈爾市）。

    綜合中媒報導，由於內蒙古滿洲里市此波疑與口岸相關的疫情擴散，當地政府27日公告要求市場、休閒娛樂等場所暫停營業，所有人員禁止離滿；28日上午8時緊急啟動全員核酸檢測，截至當日下午2時已大規模採檢逾15萬人次。

    截至28日24時，中國現有確診病例787例（重症病例8例）、疑似病例3例，累計98672例確診、4636例病歿。

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