Omicron迅速擴散 至少13國出現確診病例

武漢肺炎疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」開始在部分國家擴散，目前在北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲等都出現確診病例，至少已在13國出現。圖為示意圖。（美聯社）

2021/11/29 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，新型變種病毒「Omicron」開始在部分國家擴散，目前在北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲等都出現確診病例，至少已在13國出現。

南非上週發現武肺新變異株Omicron，讓全球再度進入高度警戒狀態，南非因確診數激增，醫生在現異狀後對衛生部門進行通報，並因此發現「Omicron」，據指南非於週六就新增3220例確診，其中超過8成都集中在豪登省，且豪登省有多達9成的病例是由「Omicron」引發。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒相關報導，目前至少已有13國出現確診病例，除了出現大量確診案例的南非，其他包含波札那確診19例、荷蘭確診13例、、英國確診3例、以色列確診2例、加拿大確診2例、香港確診2例、澳洲確診2例、丹麥確診2例、義大利確診1例、比利時確診1例、捷克確診1例、德國確診3例等。

至於其他歐洲國家也有發現疑似病例，須進一步進行檢測基因定序才能確認，包含奧地利有疑似確診病例1例、法國有可疑病例8例、瑞士有可疑病例1例等。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法