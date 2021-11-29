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    因Omicron多國頒布入境限制 馬拉威批恐非症

    2021/11/29 03:36

    〔中央社〕馬拉威總統查克維拉今天抨擊西方國家「恐非症」。此前南非在上週發現新型病毒變異株Omicron，多國隨即針對非洲南部等國實施入境限制。

    法新社報導，防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新型病毒變異株Omnicron擴散，全球數十國禁止非洲南部國家的航班入境。

    「非南開發共同體」（SADC）由16個會員國組成，因當中多數被列入禁止入境名單，SADC現任主席查克維拉（Lazarus Chakwera）深感不滿。

    他在臉書發文表示：「各國都關切新的病毒變異株，這一切都要歸功於南非科學家率先發現牠（Omicron），不過當前英國、歐盟、美國、澳洲籍其他國家單方面針對SADC會員國實施旅遊禁令，實在是沒有必要，防疫措施要基於科學，而非恐非症（Afrophobia）。」

    世界衛生組織（WHO）已界定Omicron是值得關注的病毒變異株，並且正在評估這款變異株將造成的衝擊與影響。

    不少非洲國家認為，多國頒布旅遊禁令太倉促且不公平，南非則是覺得因向全球示警而被「處罰」，世衛組織則呼籲別實施入境限制。1101129

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