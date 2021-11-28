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    史上最狂辭職信！全網高呼：終於說出心聲了

    該如何向上司提出辭呈是不少民眾苦惱的尷尬窘境。示意圖，與本文無關。（法新社）

    該如何向上司提出辭呈是不少民眾苦惱的尷尬窘境。示意圖，與本文無關。（法新社）

    2021/11/28 22:36

    〔即時新聞／綜合報導〕該如何向上司提出辭呈是不少民眾苦惱的尷尬窘境。國外1名網友卻於社群平台上分享他獨特的離職信，竟是寫在「衛生紙」上，並搭配「拍拍屁股走人」的插圖。貼文一出，引發網友熱議，更有人直呼：「終於說出員工心聲了！」

    根據《每日星報》報導，國外1名網友於美國社群平台「Reddit」貼出一張照片分享，日前向老闆提出的辭職信，竟是寫在「衛生紙」上，更搭配「拍屁股」的插圖，宛若「拍拍屁股走人」之意，衛生紙上頭更囂張寫道：「嘿，我25號就會走（Yo, I’ll be gone on the 25th.）」獲全網封「史上最狂辭職信」。

    貼文一出，引發網友熱議，紛紛回應「終於說出員工心聲了！」、「這根本是件藝術品」、「插圖的屁股上需要一個小簽名」、「超機車的圖片哈哈哈」、「但是看起來很像你只是在通知他們你想休息一天拉屎」、「畫得很好」。

    不過，也有不少網友質疑，該辭呈不但欠缺日期、簽名欄等正式格式，內容文字也相當「厚臉皮、沒禮貌」。對此，原Po則回應：「我的老闆很喜歡」，貼文純屬完笑，請網友勿過度認真看待。

    國外1名網友卻於社群平台上分享他獨特的離職信，竟是寫在「衛生紙」上，並搭配「拍拍屁股走人」的插圖，獲封「史上最狂辭職信」。（圖擷取自「Reddit」）

    國外1名網友卻於社群平台上分享他獨特的離職信，竟是寫在「衛生紙」上，並搭配「拍拍屁股走人」的插圖，獲封「史上最狂辭職信」。（圖擷取自「Reddit」）

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