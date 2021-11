史上最狂辭職信！全網高呼：終於說出心聲了

該如何向上司提出辭呈是不少民眾苦惱的尷尬窘境。示意圖,與本文無關。(法新社)

2021/11/28 22:36

〔即時新聞/綜合報導〕該如何向上司提出辭呈是不少民眾苦惱的尷尬窘境。國外1名網友卻於社群平台上分享他獨特的離職信,竟是寫在「衛生紙」上,並搭配「拍拍屁股走人」的插圖。貼文一出,引發網友熱議,更有人直呼:「終於說出員工心聲了!」

根據《每日星報》報導,國外1名網友於美國社群平台「Reddit」貼出一張照片分享,日前向老闆提出的辭職信,竟是寫在「衛生紙」上,更搭配「拍屁股」的插圖,宛若「拍拍屁股走人」之意,衛生紙上頭更囂張寫道:「嘿,我25號就會走(Yo, I’ll be gone on the 25th.)」獲全網封「史上最狂辭職信」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出,引發網友熱議,紛紛回應「終於說出員工心聲了!」、「這根本是件藝術品」、「插圖的屁股上需要一個小簽名」、「超機車的圖片哈哈哈」、「但是看起來很像你只是在通知他們你想休息一天拉屎」、「畫得很好」。

不過,也有不少網友質疑,該辭呈不但欠缺日期、簽名欄等正式格式,內容文字也相當「厚臉皮、沒禮貌」。對此,原Po則回應:「我的老闆很喜歡」,貼文純屬完笑,請網友勿過度認真看待。

國外1名網友卻於社群平台上分享他獨特的離職信,竟是寫在「衛生紙」上,並搭配「拍拍屁股走人」的插圖,獲封「史上最狂辭職信」。(圖擷取自「Reddit」)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法