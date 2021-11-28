中國研究：若採歐美「與病毒共存」 每日恐增63萬例

中國研究指出，一旦中國採取西方防疫策略，每天恐怕至少新增63萬例確診。圖為上海一個社區出入口因防疫需求而暫時關閉。（法新社）

2021/11/28 15:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國嚴格執行防疫「清零」政策，即使在各國普遍走向開放之際，也沒有放棄跡象。《路透》28日報導，中國北京大學數學家團隊的研究指出，若中國改採解除旅遊限制等歐美國家策略，每天恐怕至少新增63萬例確診病例。

據報導，這篇刊登在「中國疾病預防控制中心周報」、題為「與COVID-19共存：估計和展望」的研究報告指出，在尚無COVID-19有效疫苗或特效藥的情況下，中國無法解除旅遊限制。

請繼續往下閱讀...

該研究參考美國、英國、西班牙、法國和以色列等已採行「與病毒共存」政策國家8月份的確診情況，推估中國放棄清零政策後確診數字下限。若採取美國的防疫政策，每天將新增63萬7155例確診；若追隨英國防疫政策，每天將新增27萬5793例確診；若仿效法國做法，每天將新增45萬4198例確診。

換言之，一旦中國採取「與病毒共存」政策，將直接導致疫情大規模爆發，對醫療系統造成毀滅性的衝擊。報告直言，中國目前還沒做好「開放」的準備。

中國媒體「澎拜新聞」更指出，報告是以中國人口密度、疫苗接種率和參考國相同進行推測，但實際上，在研究團隊進行推測時，中國疫苗接種率約55.04％，參考國的平均接種率則是59.70％。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法