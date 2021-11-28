為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國研究：若採歐美「與病毒共存」 每日恐增63萬例

    中國研究指出，一旦中國採取西方防疫策略，每天恐怕至少新增63萬例確診。圖為上海一個社區出入口因防疫需求而暫時關閉。（法新社）

    中國研究指出，一旦中國採取西方防疫策略，每天恐怕至少新增63萬例確診。圖為上海一個社區出入口因防疫需求而暫時關閉。（法新社）

    2021/11/28 15:45

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國嚴格執行防疫「清零」政策，即使在各國普遍走向開放之際，也沒有放棄跡象。《路透》28日報導，中國北京大學數學家團隊的研究指出，若中國改採解除旅遊限制等歐美國家策略，每天恐怕至少新增63萬例確診病例。

    據報導，這篇刊登在「中國疾病預防控制中心周報」、題為「與COVID-19共存：估計和展望」的研究報告指出，在尚無COVID-19有效疫苗或特效藥的情況下，中國無法解除旅遊限制。

    該研究參考美國、英國、西班牙、法國和以色列等已採行「與病毒共存」政策國家8月份的確診情況，推估中國放棄清零政策後確診數字下限。若採取美國的防疫政策，每天將新增63萬7155例確診；若追隨英國防疫政策，每天將新增27萬5793例確診；若仿效法國做法，每天將新增45萬4198例確診。

    換言之，一旦中國採取「與病毒共存」政策，將直接導致疫情大規模爆發，對醫療系統造成毀滅性的衝擊。報告直言，中國目前還沒做好「開放」的準備。

    中國媒體「澎拜新聞」更指出，報告是以中國人口密度、疫苗接種率和參考國相同進行推測，但實際上，在研究團隊進行推測時，中國疫苗接種率約55.04％，參考國的平均接種率則是59.70％。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海再傳本土疫情 新增3例均已完整接種疫苗
    2021/11/25 19:14

    上海再傳本土疫情 新增3例均已完整接種疫苗
    零號病患身分逆轉？美研究登權威期刊：武漢海鮮市場是疫情源頭
    2021/11/19 16:14

    零號病患身分逆轉？美研究登權威期刊：武漢海鮮市場是疫情源頭

    石墨烯棉被「2重點」！專家教你不受騙
    中國疫情難止！ 北京嚴管進京人流：逢車必查、逢人必核
    2021/11/17 16:17

    中國疫情難止！ 北京嚴管進京人流：逢車必查、逢人必核
    中國大連疫情慘貼封條禁外出 大媽爬窗欲跳下樓嚇壞鄰居
    2021/11/14 22:57

    中國大連疫情慘貼封條禁外出 大媽爬窗欲跳下樓嚇壞鄰居

    台電電力交易平台正式營運
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播