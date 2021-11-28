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    冤獄43年得不到賠償 美國男獲民眾捐款近4000萬元

    美國男子斯特里克蘭（Kevin Strickland，中）坐了43年冤獄卻拿不到半毛賠償，全美民眾得知此事後紛紛捐款，目前已累積140萬美元（約新台幣3900萬元）。圖為斯特里克蘭重獲自由後和律師接受採訪。（美聯社）

    美國男子斯特里克蘭（Kevin Strickland，中）坐了43年冤獄卻拿不到半毛賠償，全美民眾得知此事後紛紛捐款，目前已累積140萬美元（約新台幣3900萬元）。圖為斯特里克蘭重獲自由後和律師接受採訪。（美聯社）

    2021/11/28 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國男子斯特里克蘭（Kevin Strickland）於1978年18歲時，因涉嫌密蘇里州堪薩斯城3屍命案被判有罪，就這樣坐牢43年直到本月23日才洗刷冤屈，但由於不符合該州的冤獄規定最終拿不到半毛賠償，全美民眾得知此事後紛紛眾籌捐款，截至27日已累積140萬美元（約新台幣3900萬元）左右。

    《衛報》報導，在堪薩斯城槍擊3死慘案中，受害者為22歲的布萊克（Sherrie Black）、21歲英格拉姆（Larry Ingram）、20歲沃克（John Walker），被懷疑涉案的斯特里克蘭向警方表示自己當天在家裡看電視。

    雖然斯特里克蘭的不在場證明只有家人可以作證，但另2名兇嫌坦承他並沒有一起作案，命案現場和兇槍也檢查不到任何斯特里克蘭的痕跡。最重要的是，槍擊案倖存者如今成為了關鍵證人，她透露自己當年受到警方的壓力做出虛假證詞，多年來一直想要撤回。

    就這樣，斯特里克蘭終於重獲清白走出監獄，但密蘇里州規定只有以DNA證據洗刷冤屈者可以獲得冤獄賠償，讓成年以後就和社會隔離、沒有任何積蓄且有健康問題的斯特里克蘭幾乎是一無所有，幸好美國中西部清白項目在眾籌網站GoFundMe設立捐款活動，讓民眾的善心不斷地湧進。

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