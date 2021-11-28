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    「Omicron」變種病毒來勢洶洶 英德義捷皆出現病例

    「Omicron」變種病毒來勢洶洶，歐洲除了比利時出現全歐首例病例，英國、德國、義大利及捷克都出現病例。（路透）

    「Omicron」變種病毒來勢洶洶，歐洲除了比利時出現全歐首例病例，英國、德國、義大利及捷克都出現病例。（路透）

    2021/11/28 07:33

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」來勢洶洶，各國皆嚴陣以待，歐洲除了比利時出現全歐首例病例，英國、德國、義大利及捷克昨日都出現「Omicron」確診病例。

    根據《路透》報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）指出，在英國發現的兩例Omicron確診病例皆曾前往非洲南部旅遊。英國首相強森對此表示，未來將要求所有入境英國者必須在抵達第二天進行PCR檢測，並隔離至陰性結果出爐；與Omicron疑似確診病例接觸者必須隔離10天觀察，英國政府也將強化配戴口罩之相關規定。

    於此同時，德國巴伐利亞洲衛生部宣布，目前巴伐利亞洲兩名Omicron確診病例，兩人於11月24日經由慕尼黑機場進入德國，目前兩人已在隔離中。巴伐利亞洲衛生部表示，任何過去14天內去過南非的民眾都應該立即減少與他人接觸，需進行PCR檢測並聯繫衛生部門。

    義大利國家衛生研究院表示，在米蘭發現一名來自莫三比克的Omicron確診者。捷克當局指出，捷克國內週六也出現一名確診者，該明確診女子曾經待在納米比亞，途經南非和杜拜，最後飛抵捷克。

    另外，荷蘭衛生部指出，27日從南非抵達阿姆斯特丹的各班機中，有61人確診武漢肺炎，但是否為感染Omicron變種病毒，仍有待詳細檢測。

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