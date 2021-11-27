隱憂！變種病毒叩關 德國疫苗小卡造假案卻激增

武肺「Omicron」變種病毒叩關，但德國近日卻傳出假造疫苗小卡案例激增的情形，成為一大隱憂。（法新社）

2021/11/27 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，近期多國發現新變種病毒「Omicron」案例，引起全球警戒，但德國近日卻傳出假造疫苗小卡案例激增的情形，成為一大隱憂。

據《德國之聲》報導，德國當地媒體調查，近日德國警方一共取締超過2500件假造疫苗證明案，其中大部分是近期案例，恐怕成為變種病毒入侵的破口。

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報導指出，德國共有11個邦政府向媒體公布數據，年初至今累計超過2500例假造疫苗證明案遭警方查獲，其中大多數是近幾週的案件，而這些人使用假證明穿梭公共場所已有一段時間。

德國政府發放疫苗證明的做法，是在紙本接種證明上印有QR條碼，供商家或機關掃描驗證。而媒體調查指出，不肖業者是用社群媒體，包括利用Telegram的不公開群組，或在Instagram上公然販售，價格約在200歐元（台幣約6300元）上下。

據悉，武肺變種病毒Omicron來勢洶洶，其容易「重複感染」的特性，已被WHO列為「高關注變異株」。目前除波札那、南非、香港3國發現Omicron確診案例外，歐洲比利時、荷蘭，以及德國本身也都傳出疑似案例。

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