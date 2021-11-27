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    中國男子KTV聚會高歌 竟「吼破」氣囊急送醫

    中國湖南省一名男子日前到KTV參加同事聚會，然而他在唱歌飆到高音時，突然感到胸口發悶，隔天更是呼吸困難，男子的家人趕緊送他到急診；經檢查後才知，這名男子唱歌太過用力，竟把氣囊「吼破了」。（圖擷取自微博）

    中國湖南省一名男子日前到KTV參加同事聚會，然而他在唱歌飆到高音時，突然感到胸口發悶，隔天更是呼吸困難，男子的家人趕緊送他到急診；經檢查後才知，這名男子唱歌太過用力，竟把氣囊「吼破了」。（圖擷取自微博）

    2021/11/27 19:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省一名男子日前到KTV參加同事聚會，然而他在唱歌飆到高音時，突然感到胸口發悶，隔天更是呼吸困難、痛到無法行走，男子的家人趕緊送他到急診，經檢查後才知，這名男子的右肺有多個肺大皰，再加上他唱歌太過用力，竟把氣囊「吼破了」。

    綜合外媒報導，中國湖南省長沙市一名25歲的男子近日參加同事生日聚會，他在KTV點了一首歌曲《新貴妃醉酒》，然而當他飆到高音時，突然感覺胸口發悶、提不上氣；男子當晚回家後，右胸痛了一整晚，隔日起床更是感到呼吸困難，甚至痛到無法行走，男子的家人因此趕緊送他到長沙市中心醫院的急診。

    據報導，醫生檢查後發現，男子本身患有肺病，右肺有多個肺大皰，又由於他在唱歌時太過用力，結果把氣囊「吼破」，氣體由外界進入胸腔，將他的肺組織體積壓縮到原先的15%，若不及時處理，很可能會有生命危險。

    報導指出，醫護人員隨後為這名男子進行肺大皰切除術，男子術後恢復狀況良好，並於昨（26）日出院。

    報導也指出，長沙市中心醫院心胸外科主任醫師楊繼承解釋，這名男子患有「自發性氣胸」，此疾病多發於瘦高體型的年輕男性，劇烈運動、咳嗽或大聲唱歌後容易發作。楊繼承建議，瘦高體型的人群平時可以多吃點粗纖維食物，並適當進行有氧運動，一旦出現胸悶、呼吸困難或胸痛等症狀時，要及時到醫院檢查處理。

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