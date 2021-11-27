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    外媒曝默沙東武肺口服藥 預防入院及死亡保護力不如預期

    美國默沙東藥廠武漢肺炎口服藥「莫納皮拉韋」的最新臨床試驗數據顯示，預防高風險患者入院或死亡的保護力僅30％。（路透檔案照）

    美國默沙東藥廠武漢肺炎口服藥「莫納皮拉韋」的最新臨床試驗數據顯示，預防高風險患者入院或死亡的保護力僅30％。（路透檔案照）

    2021/11/27 16:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國默沙東藥廠26日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的臨床試驗最終分析結果，指該藥對降低高風險患者入院與死亡的保護效果為30％，比先前公布的期中數據50％還低。

    《路透》等外電報導，此次臨床試驗有1433名患者參與，分成兩組分別服用「莫納皮拉韋」和安慰劑，數據顯示口服藥降低患者入院與死亡的效果僅30％。此外，服用口服藥的患者中有1人病故，較安慰劑組別9人死亡少。

    默沙東藥廠10月間公布的期中數據則顯示，當時針對775名患者的試驗發現，口服藥降低患者住院與死亡的保護效果可達50％。報導指出，「莫納皮拉韋」的有效性不如預期，恐怕會大大影響各國採購意願。

    與此同時，輝瑞藥廠也針對其研發的類似口服藥Paxlovid進行臨床試驗，並在本月初公布期中數據指出，1219名受試者的數據顯示，該藥能使高風險的染疫成人降低89％的住院和死亡率。

    默沙東公司10月間已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請「莫納皮拉韋」使用許可，而FDA專家顧問小組預定30日開會討論，並表決要否建議提供給高風險患者。英國則在11月初已有條件核准該藥品。

    FDA在官網刊出的簡報檔案裡指出，儘管臨床試驗顯示「莫納皮拉韋」無重大用藥安全隱憂，對預防重症也有效果，但專家對是否同意授權仍無立場。FDA則要求專家小組討論該藥品的益處是否大於風險，以及是否應該限制適用對象，也要求權衡該款藥是否會引發病毒變異及如何減少相關疑慮。

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