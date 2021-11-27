澳洲2名露營長者離奇失蹤 嫌犯竟是航空公司機師

澳洲2名老年人去年在維多利亞州國家公園露營卻離奇失蹤，警方追查後發現嫌犯竟是澳航旗下捷星航空的機師。圖為運送涉案機師的囚車。（美聯社）

2021/11/27 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲74歲老者希爾（Russell Hill）和73歲的希爾（Carol Clay），去年3月結伴到維多利亞州的高山國家公園（Alpine National Park）露營卻離奇失蹤，警方經過1年多的不懈追查後，赫然發現嫌犯竟是澳航旗下捷星航空的55歲機師林恩（Greg Lynn）。

據《BBC》報導，2020年3月20日，希爾與克萊透過無線電告知朋友他們正在旺南加塔山谷（Wonnangatta Valley）露營，孰料隔天就有民眾發現營地被火焚燒焦黑一片，2人下落不明。

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澳洲當局接獲通報後，隨即展開維多利亞州歷來最大規模的失蹤人員調查之一，警方在地形崎嶇的國家公園展開多次搜索後，本週派出直升機降落在林恩所在的露營區直接將其逮捕。

據了解，林恩的營地距離希爾與克萊失蹤的地方約為55公里，他年輕時曾做過伐木工因此對當地環境非常熟悉，警方認為他在去年3月20日當天殺害了這對老人，法院對此裁定將林恩羈押候審，將於明年開庭。

捷星航空在得知林恩涉案後立即將他開除，警方則強調會持續尋找希爾和克萊的遺體。另外，在高山國家公園近10年來還有3人失蹤，但當時都沒有懷疑涉及任何犯罪行為。

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