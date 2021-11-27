不滿街友睡樓梯間！惡住戶竟點火燒褲管 他遭烈火吞噬慘死

美國紐約曼哈頓，日前有名遊民睡在一處公寓樓梯間，竟遭住戶拿打火機點燃其褲管，短短幾秒火勢瞬間將他吞噬，最終不幸身亡。示意圖。（法新社）

2021/11/27 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕隨著天氣漸冷，露宿街頭的遊民最有感，想找個溫暖避寒的處所，恐怕是件難事。美國紐約曼哈頓，日前有名遊民睡在一處公寓樓梯間，竟遭住戶拿打火機點燃其褲管，短短幾秒內火勢瞬間將他吞噬，直到其他住戶聞到濃煙後才發現，趕緊將人送醫，但為時已晚，遊民最終仍不幸身亡。

根據《紐約郵報》報導，事件發生於本月5日，從監視器畫面可見，該名街友當時倒臥在樓梯間呼呼大睡，期間並未和公寓裡的住戶有交談，或是做出不當行為，然而27歲的住戶特里（Nathaniel Terry），因不滿街友在公寓樓梯間睡覺，竟偷偷持打火機點燃街友的褲管，確定點著後便逃逸。

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火勢隨即蔓延開來，瞬間就將睡到不醒人事的街友吞噬，然而卻不見該名街友有醒來，直到其他住戶聞到濃煙，才有人通知警消來滅火。該名街友被送醫後，醫師發現他全身有超過75%的面積燒傷，傷勢相當嚴重，經搶救後不治。

而整段過程也都被樓梯轉角處的監視器拍下，公寓裡其他住戶表示特里平時待人相當和善，因此得知他的惡行後都感到十分震驚。目前檢方已對特里提出謀殺罪、襲擊罪、縱火罪等多項控訴。

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