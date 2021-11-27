泰國「大麻披薩」噱頭十足爆紅到國外 店家坦言：銷量尷尬

這款在泰國推出的「超開心披薩」視覺效果驚人，上頭以炸過的大麻葉做裝飾。（美聯社）

2021/11/27 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕多國商人掀起惡搞披薩潮，泰國大型披薩連鎖店「The Pizza Company」則大膽推出大麻披薩，整塊披薩放上形狀完整的大麻葉，誇張產品在台灣也掀起討論潮；然而，有趣歸有趣，銷量究竟如何？店家表示，可能市場還沒準備好接受大麻產品，他們最終丟棄了5分之1的大麻葉備料。

根據《美聯社》報導，這款在本月推出的「超開心披薩」（Crazy Happy Pizza）視覺效果驚人，上頭以炸過的大麻葉做裝飾，披薩本身則以泰國「冬陰湯」口味作基底，芝心及披薩醬則混入切碎大麻葉，9吋披薩售價泰鈸499元（合約新台幣410元）；儘管噱頭十足，但店家也強調過，這款披薩披薩吃下去其實「嗨」不起來。

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該公司經理帕努撒表示，這款商品在銷售方面碰上一些限制，儘管全泰國的分店都有鋪貨，可囿於法律規定，它並不能被販賣或推銷給12歲以下的客人。

如此瘋狂的產品在本週二（23日）結束銷售，究竟銷量是否與討論度成正比？帕努撒指出，公司最終被迫丟棄了5分之1的大麻葉備料，「我們認為市場還沒有準備好接受大麻產品，其實這點公司一開始就有預期」，「我們唯一的行銷目標是想成為創新產品的市場先驅」，並藉此使大眾討論他們的產品。

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