今日香港明日台灣？《CNN》專訪民進黨副秘林飛帆談反中陳抗

CNN駐台記者里普利（左）專訪民進黨副秘書長林飛帆（右）。（圖擷取自willripleycnn官方IG、資料照，本報合成）

2021/11/27 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與香港相距僅700多公里，是中國聲稱「不可分割」的領土，台灣在2014年爆發「太陽花學運」；而香港民眾則在2019年發起「反送中大遊行」，兩場皆具「反中性質」的陳抗，卻有截然不同的結果。對此，CNN駐台記者專訪民進黨副秘書長林飛帆，分享他對民主的見解。

根據《CNN》報導，CNN駐台記者里普利（Will Ripley）向林飛帆提問：「若是你在香港，做出相同的陳抗行為，你人會身處何處？」而他則回答：「或許在監獄。」林飛帆身為2014年的學運領袖，如今已成為政治領航者。

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林飛帆提到，他所有在香港的「民運夥伴」，現在不是流亡海外，要不就是因去年北京當局擴大執行的「國安法」而身陷囹圄。里普利認為，許多基於「五十年不變」與「一國兩制框架」下，承諾給香港的自由，輕而易舉地，就遭到中國抹煞。

里普利接著問到：「（香港情勢）對台灣意味著什麼？」而林飛帆則說：「（香港）讓台灣人了解，我們必須準備好。中國對台威脅嚴重上升中。」里普利分析，台灣人的恐懼增長，中國恐將使用大規模軍隊，強迫這個自治島嶼（台灣）統一。

接著，報導影片回顧了蔡英文總統10月28日接受《CNN》的專訪片段，當時蔡總統說：「台灣人民說的很清楚，不接受以一國兩制，解決兩岸議題。」

報導引述，政治大學6月所做的民調顯示，自香港2019年爆發陳抗以來，超過32%的台灣受訪者，偏向「正式獨立」的選項；而贊成與中國統一的民眾，則少於8%；另外大多數人則想要「維持現狀」，保持現有自治狀態，不正式宣布獨立。

民進黨副秘書長林飛帆（右）接受CNN駐台記者里普利（左）專訪。（圖擷取自《CNN》官網）

蔡英文總統。（資料照）

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