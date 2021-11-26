北京拿遠東殺雞儆猴 彭博：中國會是更大輸家

中國以違反勞動、生產品質法規為由，重罰台灣遠東集團，專家認為中國會是更大的輸家。（法新社）

2021/11/26 18:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國以違反勞動、生產品質法規為由，重罰台灣遠東集團，「彭博觀點」（Bloomberg Opinion）專欄評論家高燦鳴（Tim Culpan）指出，北京此舉把最後一批能跨越兩岸鴻溝的人也嚇跑了，「又關閉一座通向台灣的重要橋樑」，中國會是更大的輸家。

文章指出，過去十年來受北京愈加強勢、台北拒絕屈服的緊繃關係影響，兩岸政治、經濟和文化關係萎縮，但是雙方務實的商人扮演如同政治人物的非正式管道，在幕後維繫彼此的關係，不過，現在顯然連這種聯繫都被中國未能了解民主機制而切斷了。

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北京宣稱會懲罰與任何提供資金支持台獨的商業和政治人物，這意味著，敢表現出支持民進黨的個人或實體，現在已成了中國政府眼中的不受歡迎人物。遠東集團在去年總統選舉前，對執政的民進黨和在野的國民黨都有捐款，而北京針對遠東集團出手很有意思，因為2009年中國電信商「中國移動」入股遠東旗下遠傳電訊，買入12%的股權，當時遠傳被視為成了開啟兩岸貿易、投資新時代的核心，但是那是在國民黨執政下。

蔡英文上台後，策略性地未推動獨立議題—這個中國不公開承認的事實，也拒絕接受北京的一中立場，中國為此企圖在多方面封殺台灣，拖累了兩岸政治、文化和經濟的交流。然而，靠商界維持的關係仍能一定程度的正常發揮功能，台企工廠依舊在中國生產，超過百萬名台商在中國定居或者往來兩岸經商。

在大多數民主國家，企業都可以、甚至也需要參與政治，捐款很常見，對兩黨都捐款，在美國是很普遍的作法。捐款給民進黨的公司，並不表示就如中國所指稱，是支持獨立。北京為了遠東參與民主就祭出懲罰，或許可達到確保企業高層不敢資助民進黨的短期目的，但是長期而言，這類手段正好印證台灣商界多年來說的：中國是經商的政治風險地，應該轉往它處發展。

文章認為，北京在此事會是更大的輸家，因為在中國尋求科技自主獨立之際，政府和企業從在當地居住、工作的大批台灣工程師、經理人可以學到的很多，中國科技公司也僱用了許多從台積電、聯電等居領導地位的台灣企業吸引過來的人才。北京這次如此嚴苛反應，代表每一次只要有台灣公司要選擇下一座廠房據點，選擇落腳中國的機會都會減少；北京還有機會與台北建立具有成效的關係，但是，如此嚴厲行事卻會嚇跑最後一批願意也能夠在兩岸之間愈加巨大的鴻溝搭起橋樑的人。

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