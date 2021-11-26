泰國連鎖店「大麻披薩」作噱頭 吃了不會嗨

泰國一家大型披薩連鎖店本（11）月起推出「超開心披薩」（Crazy Happy Pizza），在披薩上擺上完整的大麻葉，這在泰國是合法的，且吃了完全不會有「嗨」的感覺。（美聯社）

2021/11/26 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一家大型披薩連鎖店本（11）月起推出「超開心披薩」（Crazy Happy Pizza），在披薩上擺上完整的大麻葉，這在泰國是合法的，且吃了完全不會有「嗨」的感覺。

據《美聯社》報導，泰國一家大型披薩連鎖店，本推起推出「超開心披薩」系列，在披薩上擺放新鮮、完整的大麻葉當作行銷噱頭，但如果消費者想要藉此追求「嗨」的感覺，恐怕會非常失望。

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披薩公司經理帕努撒（Panusak Suensatboon）表示：「當然，他們吃了不會『嗨』。這只是一個行銷策略，你可以把大麻葉吃進去，吃太多的話，頂多讓你有點想睡覺。」

報導指出，「超開心披薩」是以泰國著名的「冬陰湯」（Tom Yum）口味為基底，並把切碎的大麻葉混入芝心以及披薩醬內，最後再擺上炸過的大麻葉當作裝飾，9吋披薩售價泰鈸499元（約台幣410元）。

據悉，近年來全球醫療界常使用從大麻中萃取的大麻二酚（CBD）來幫助病患，其有多種藥理作用，且不會引發俗稱「嗨」的效果，具有抗焦慮、精神病、止吐和抗炎的特性，通常被用來放鬆身心、保護神經、改善皮膚發炎等。

相較而言，四氫大麻酚（THC）則是讓使用者產生「嗨」感覺得精神活性物質，這種物質在全球大多數國家都違法。

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「超開心披薩」是以泰國著名的「冬陰湯」（Tom Yum）口味為基底，並把切碎的大麻葉混入芝心以及披薩醬內，最後再擺上炸過的大麻葉當作裝飾，9吋披薩售價泰鈸499元（約台幣410元）。（美聯社）

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